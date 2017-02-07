EDUNIVERSAL EN İYİ ÜNİVESİTELERİ AÇIKLADI



GAÜ BİR KEZ DAHA AKADEMİK BAŞARISINI ORTAYA KOYDU

Önde gelen yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL tarafından 2016-2017 Akademik yılının en iyileri seçildi. Avustralya’da gerçekleşen 9.Eduniversal Konvansiyon’da 100 dekan , 154 ülke ve 1000 üniversite arasından dünyanın en iyi işletme eğitimini veren üniversiteleri seçildi.9. Eduniversal Konvansiyon’da Girne Amerikan Üniversitesi dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Galatasaray Üniversitesinin arkasından gelerek 6. sırada yerini aldı. İlk sırada Koç Üniversitesinin yer aldığı sıralamada , GAÜ 6. sırada üstün bir akademik başarı sağlamış oldu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından yayınlanan en iyi eğitim kurumları listesinin işletme ve yönetim alanında dünyaca geçerli bir değerlendirme olduğunu ve her yıl böylesine önemli olan bir akreditasyon kurumu tarafından akredite olunmasının ve dünyanın en iyi üniversiteleri ile aynı sıralama içerisinde bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Akpınar bu değerlendirme kriterlerinin; programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarıları olduğunu belirtti. Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak 50.yıllarına doğru ilerlediklerini 2016-1017 akademik yılında birçok başarıya imza attıklarını ve küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için sürekli gelişim içerisinde olduklarını belirtti. GAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte aynı listede yer alıyor olmasının beklenen bir başarı olduğunu belirten Akpınar, GAÜ sayesinde KKTC’nin Akademik olarak tanınırlığının her geçen gün arttığını vurguladı.