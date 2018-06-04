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GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri 2017-2018 Akademik Yılı’nı, atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri robot tasarımları ile tamamladı.

GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri 2017-2018 Akademik Yılı’nı, atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri robot tasarımları ile tamamladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 19:17
GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri 2017-2018 Akademik Yılı’nı, atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri robot tasarımları ile tamamladı.

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Lord’un verdiği bilgide; Teori düzeyinde sürdürülen ilgili seçmeli derslerin uygulaması kapsamında, çoklu tasarım formlarına sahip robot örneklerinin proje olarak ortaya konulduğu bildirildi.

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Dönem sonu sergilenen projeler ilgi ile karşılanırken, bölüm öğrencileri; Vedat Yıldız’ın “İşitme engelliler için telefondan söylenen komutları, yine telefon ekranına yazdırma” ile Ahmet Karataş’ın; üç boyutlu yazıcı çıktısı alınmış, “Yürüyen Örümcek” projeleri dikkat çekti.

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