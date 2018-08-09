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GAÜ BESYO, 'ÖZEL YETENEK SINAVLARI' BAŞLIYOR

GAÜ BESYO, 'ÖZEL YETENEK SINAVLARI' BAŞLIYOR

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:11
GAÜ BESYO, 'ÖZEL YETENEK SINAVLARI' BAŞLIYOR

GAÜ BESYO, 'ÖZEL YETENEK SINAVLARI' BAŞLIYOR

Beden eğitimi ve spor alanında yüksek öğretimi hedefleyen spor tutkunu adaylar için, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun (BESYO) yetenek sınavları 10-17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 17 Ağustos tarihinden sonra da, Türkiye'deki sınavlara katılamayan adayların sınava girme şansı, Girne Merkez Kampüs'te devam edecek.

GAÜ BESYO dan yapılan açıklamada; Yetenek sınavı süreci ve sınav yerleri ile ilgili olarak ön kılavuz niteliğindeki bilgiler; "Yetenekliysen, Bursun Hazır" sloganı ile adaylara yönelik olarak paylaşıldı. Açıklama şöyle:

" 2018- 2019 Akademik Yılı'nda 'Yetenek Sınavı' ile aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti'nin; ADANA, ANKARA, ANTALYA, ESKİŞEHİR, HATAY, İSTANBUL, İZMİR, ORDU, ŞANLIURFA ve VAN İlleri'nde sınav merkezleri oluşturulmuştur. Sınavlar 10 -17 Ağustos 2018 Tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklanacaktır. Yüksek okulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans)

Bu bölümlerden; 'Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü' ile 'Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları, sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir."

Yapılan açıklamada; Adayların yetenek sınavı ile ilgili tüm detayları  www.spor.gau.edu.tr  web adresinde bulunan '2018 Özel Yetenek Sınavı' sayfasından öğrenebileceği veya www. gau.edu.tr  üzerinden temsilcilikler ile bağlantı kurulabileceği hakkındaki bilgi yer alırken, iletişim sağlanabilecek telefonlar da  90 (392) 650 2000 / 1401- 1220 olarak belirtildi.

SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER

Açıklamada; Adayların sınava girebilmeleri için şu temel belgelere sahip olmaları gerektiği de vurgulandı. "ÖSYS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanının fotokopisi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf, milli sporcular için; TC. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden alacakları belge, sağlık raporu (hükümet tabipliği veya sağlık ocağından)  ve liselerin spor alanlarından mezun olanlar için de; okul müdürlüğünden “spor alanı çıkışlıdır.” ibaresi bulunan belge veya diploma."

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