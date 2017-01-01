GAÜ Basın Açıklaması: 'İstanbul'daki Terör Saldırısını Lanetliyoruz.'

Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüğü; İstanbul'da, yeni yılın ilk saatlerinde 'alçakça' yapılan terör saldırısı ile "kaybedilen ve yara alan yaşamlar" ile ilgili olarak, aşağıdaki açıklamayı paylaşma gereği duymuştur.Öncelik olarak; hiçbir telafisi olmayan acı ile, kaybettiğimiz masum yaşamların geriye döndürülemeyeceği gerçeği karşısında üzüntümüz sonsuzdur. 'Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi' olarak; Bu alçak saldırıyı, yüksek insanlık değerleri ve erdemleri ile ölçerek lanetliyoruz.Bu, insanlık dışı katliamı ve bundan öncekiler ile birlikte kınamanın, artık anlamını yitirdiği bir terör sarmalının içerisindeyiz ve hedefiz. Yaşamlarımızı, evlatlarımızı hedef alanları 'lanetlemenin' yetmeyeceğini de biliyoruz. Bu nedenle; bu alçaklıkların arkasındaki ve önündeki her şeyin; ama istisnasız her şeyin soğukkanlılık ile tahlil edilerek, ulusumuzun aslında 'gerçekte ne ile' karşı karşıya olduğunun, en yüksek 'özbenlik' duyguları ile seslendirilmesini talep ediyoruz.Umut ile başlayacağımız, yeni yılın ilk gününde, bize bu 'kederi' dayatmaya çalışanlara; Evrensel özgür düşüncenin hakim alanından, bilimin binlerce küresel yuvasından biri olarak haykırıyoruz; Kurucu Rektörümüz ve Yöneticiler Kurulu Başkanımız Sn. Serhat Akpınar’ın paylaştığı mesajda altını çizdiği gibi, "Yaşamsal tercihleri karşısına alan, insanlık dışı emel ve hedeflerine yamayan, aslında artık 'zihni' özelliği yok olmuş, bu insanlık düşmanlarının karşısında; Yine "Ulusça" duracağımız yönündeki inancımızı koruyoruz."Bu anlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve 'Üniversitemiz'den; İstanbul Halkı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taziye dileklerimizi iletiyoruz.