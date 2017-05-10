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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:48

GAÜ ANKARA HACKTRİK 2017 SİBER GÜVENLİK KONFERANSINA KATILDI

GAÜ ANKARA HACKTRİK 2017 SİBER GÜVENLİK KONFERANSINA KATILDI
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GAÜ ANKARA BTK’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HACKTRİK 2017 SİBER GÜVENLİK KONFERANSINA KATILDI

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ), Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 28-30 Nisan tarihlerinde 2 gün süren Türkiye Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)’nun işbirliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hacktrik 2017 isimli Siber Güvenlik Konferansı’na Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif SARI’nın oluşturduğu 7 kişilik öğrenci grubu ile katıldı.

Türkiye’nin çeşitli siber güvenlik akademi topluluklarının da yer aldığı ve alan uzmanları tarafından Adli Bilişim Analizi, Web Uygulama Eğitimleri, Tersine Mühendislik, Kriptografi, Zararlı Yazılım Analizi, Siber gibi siber güvenliğin çeşitli alt dallarında uygulamalı eğitim, konferans ve çeşitli seminerlerin verildiği konferansa, Türkiye’nin farklı illerinden kamu ve özel sektör dahil, üniversitelerden çeşitli siber güvenlik ve öğrenci topluluklarından da oluşan 2500’ün üzerinde katılım gerçekleşti.

Ankara’da 2 gün süren uygulamalı eğitim oryantasyonlu konferansta GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin “Blackbox Uygulamalı Sızma Testi” ve “Siber İstihbarat” alanlarında uygulamalı eğitimlere katılıp sertifika almaya hak kazandığını belirten Doç. Dr. Arif SARI, Siber Güvenlik alanındaki çeşitli uygulamalı eğitimlerin, Ankara BTK gibi bir merkezde yapılmasının önemine işaret ederek, bu alanda devletin somut adımlar attığının altını çizerek, devletin Siber güvenlik alanında istihdam etmesi gereken personel açığını karşılama noktasında sıkıntı yaşayabileceğini belirtti.

Kıbrıs’ta gençlerimizin bu alanla ilgili olarak alan uzmanlarından eğitim görmeye yönelik ilgi ve taleplerinin yoğun olduğunu belirten Doç. Dr. Arif Sarı, geçen ay Girne Amerikan Üniversitesi’nde adanın en büyük Siber Güvenlik konferansı’nı düzenlediklerinin altını çizerek, Siber Güvenlik alanında çalışmalara devam ettiklerini, bilişim yasası boşluğundan yararlanılması neticesinde bilşim suçu merkezine dönüşen ülkemizde bu alanda ciddi bir personel, yasa ve bilinçlendirme açığı olduğunu, konu ile ilgili bilincin ve eğitimin doğru şekilde kazandırılması için bu alanla ilgili olarak alan uzmanları tarafından düzelenecek çeşitli seminer, eğitim ve konferansların süreceğini belirtti.  
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GAÜ ANKARA HACKTRİK 2017 SİBER GÜVENLİK KONFERANSINA KATILDI
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