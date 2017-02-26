GAÜ ANAVATAN’DA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde Mersin’de hazırlıklarına başlanan, GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) bünyesinde ki GAÜ Uluslararası Mersin Havacılık Lisesi ve GAÜ Mersin Denizcilik Lisesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ile Mersinli iş adamı Erkan Akkoyuncu arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, Mersin’e gerçekleştirilen ziyaret ile çalışmalar hız kazandı.Mersin’e gerçekleştirilen ziyarette, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Başkan Vekili Olgun Üstün ve GAÜ İstanbul Anadolu Yakası Koordinatörü Bihter Asena Yanar bulunurken, Akkoyuncu İnşaat adına, Yönetim Kurulu Başkanları Erkan Akkyoncu ve Serkan Akkoyuncu ile Teşvik ve Yatırım Danışmanı Binnur Yetik, Finans Müdürü Barbaros Korkmazoğlu, Hukuk Danışmanı Gürkan Birgören ve Mersinli Eğitimci Yazar Ahmet Eroğlu katıldı.Akpınar ve Akkoyuncu’lar arasında görüşmelerin ardından, Mersin’de kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ve GAÜ Denizcilik Lisesi ile ilgili detaylar görüşüldü. Mersin’de kurulacak olan liselerin, dünya standartlarında uygulama atölyeleri, laboratuarları ve ileri teknolojik donanımı ile Mersin'in ilk ve tek "Uluslararası Havacılık Lisesi ve Denizcilik Lisesi" olarak yerini alacağı belirtildi. Havacılık ve Denizcilik sektörünün nitelikli insan gücünü yetiştirecek olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ve GAÜ Denizcilik Lisesi için 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak şekilde hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.GAÜ’nün 32 yıllık Akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile Mersinde kurulacak olan liselerde okuyacak öğrenciler, sektörel bazda yapılan anlaşmalar, tecrübeli kadro ve uluslararası İngilizce eğitimi ile liseden mezun olunduğu zaman, sektöre daha hakim; daha bilinçli bireyler olarak akademik eğitimlerine başlamış olacaklar.4 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı lise programı olarak kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ve GAÜ Denizcilik Lisesi, Mersin'de ilk ve tek olmasının yanında, uygulayacağı kaliteli eğitim ve teknolojik alt yapı imkânları ile havacılık sektöründe adından sıkça söz ettirecek.