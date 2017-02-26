Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Şubat 2017 Pazar 14:34

GAÜ ANAVATAN’DA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

GAÜ ANAVATAN'DA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GAÜ ANAVATAN’DA İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

GAÜ MERSİN DENİZCİLİK LİSESİ VE GAÜ ULUSLARARASI MERSİN HAVACILIK LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ KABULÜNE HAZIR OLACAK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde Mersin’de hazırlıklarına başlanan, GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) bünyesinde ki GAÜ Uluslararası Mersin Havacılık Lisesi ve GAÜ Mersin Denizcilik Lisesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ile Mersinli iş adamı Erkan Akkoyuncu arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, Mersin’e gerçekleştirilen ziyaret ile çalışmalar hız kazandı.

Mersin’e gerçekleştirilen ziyarette, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Başkan Vekili Olgun Üstün ve GAÜ İstanbul Anadolu Yakası Koordinatörü Bihter Asena Yanar bulunurken, Akkoyuncu İnşaat adına, Yönetim Kurulu Başkanları Erkan Akkyoncu ve Serkan Akkoyuncu ile Teşvik ve Yatırım Danışmanı Binnur Yetik, Finans Müdürü Barbaros Korkmazoğlu, Hukuk Danışmanı Gürkan Birgören ve Mersinli Eğitimci Yazar Ahmet Eroğlu katıldı.

Akpınar ve Akkoyuncu’lar arasında görüşmelerin ardından, Mersin’de kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ve GAÜ Denizcilik Lisesi ile ilgili detaylar görüşüldü. Mersin’de kurulacak olan liselerin, dünya standartlarında uygulama atölyeleri, laboratuarları ve ileri teknolojik donanımı ile Mersin'in ilk ve tek "Uluslararası Havacılık Lisesi ve Denizcilik Lisesi" olarak yerini alacağı belirtildi. Havacılık ve Denizcilik sektörünün nitelikli insan gücünü yetiştirecek olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ve GAÜ Denizcilik Lisesi için 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak şekilde hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

GAÜ’nün 32 yıllık Akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile Mersinde kurulacak olan liselerde okuyacak öğrenciler, sektörel bazda yapılan anlaşmalar, tecrübeli kadro ve uluslararası İngilizce eğitimi ile liseden mezun olunduğu zaman, sektöre daha hakim; daha bilinçli bireyler olarak akademik eğitimlerine başlamış olacaklar.

4 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı lise programı olarak kurulacak olan GAÜ Uluslararası Havacılık Lisesi ve GAÜ Denizcilik Lisesi, Mersin'de ilk ve tek olmasının yanında, uygulayacağı kaliteli eğitim ve teknolojik alt yapı imkânları ile havacılık sektöründe adından sıkça söz ettirecek.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Dağ Yolu Ve Girne Doğu Sahil Yolu İçin Yarın Ankara’da İhaleye Çıkılıyor Girne Dağ Yolu Ve Girne Doğu Sahil Yolu İçin Yarın...
Ktso, “dubai Gulfood Gıda Ve İçecek Fuarı”nda... Ktso, “dubai Gulfood Gıda Ve İçecek Fuarı”nda...
Sucuoğlu: “Çalıştay Sonuç Raporu Master Plan İçin Mihenk Taşı” Sucuoğlu: “Çalıştay Sonuç Raporu Master Plan...
Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin Temel Atma Töreni Yarın... Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin Temel Atma Töreni...
Halkın Partisi Heyeti, Girne Bölgesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi Halkın Partisi Heyeti, Girne Bölgesinde Vatandaşlarla...
İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri 4 Mart’ta Başlıyor İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri 4 Mart’ta...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Girne Dağ Yolu Ve Girne Doğu Sahil Yolu İçin...

Haberi Oku