GAÜ Amerikan Koleji’nden Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı Bağış

Amerikan Kolej Okul idaresi, kurumu desteklemek için bağış amaçlı serbest kıyafet günü organize etti. Toplanan tüm para tamamen gönüllülük ilkelerine bağlı çalışan 18 Yaş Üstü Girne Rehabilitasyon merkezine bağışlandı.





Konuyla ilgili Amerikan Koleji’nden yapılan açıklamada, Amerikan Koleji olarak sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere vurgulandığı belirtilerek, öğrencilerin gönüllü olarak birçok yardım merkezinde çalıştıkları belirtildi. Ayrıca Öğrenci velilerininde bu konudan memnun oldukları, destek verdikleri ve duyarlılık gösterdikleri ifade edildi.





Açıklamanın devamında, Amerikan Koleji olarak ekip ruhu ve paylaşımın önemine sürekli olarak önem gösterdikleri belirtilirken, bu çalışmaların, takibinin rehberlik merkezi tarafından yapıldığı bildirildi.





Amerikan Koleji uzman psikoloğu Düriye Çelik yapmış olduğu açıklamada,



