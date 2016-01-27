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GAÜ Amerikan Koleji’nden Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı Bağış

GAÜ Okullar Grubuna bağlı Amerikan Koleji öğrencilerinden 18 Yaş Üstü Girne Rehabilitasyon merkezine anlamlı bağış.

GAÜ Amerikan Koleji’nden Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı Bağış

GAÜ Okullar Grubuna bağlı Amerikan Koleji öğrencilerinden 18 Yaş Üstü Girne Rehabilitasyon merkezine anlamlı bağış.

27 Ocak 2016 Çarşamba 13:51
GAÜ Amerikan Koleji’nden Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı Bağış
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 GAÜ Amerikan Koleji’nden Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı Bağış

Amerikan Kolej Okul idaresi, kurumu desteklemek için bağış amaçlı serbest kıyafet günü organize etti. Toplanan tüm para tamamen gönüllülük ilkelerine bağlı çalışan 18 Yaş Üstü Girne Rehabilitasyon merkezine bağışlandı.

Konuyla ilgili Amerikan Koleji’nden yapılan açıklamada, Amerikan Koleji olarak sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere vurgulandığı belirtilerek, öğrencilerin gönüllü olarak birçok yardım merkezinde çalıştıkları belirtildi. Ayrıca Öğrenci velilerininde bu konudan memnun oldukları, destek verdikleri ve duyarlılık gösterdikleri ifade edildi.

Açıklamanın devamında, Amerikan Koleji olarak ekip ruhu ve paylaşımın önemine sürekli olarak önem gösterdikleri belirtilirken, bu çalışmaların, takibinin rehberlik merkezi tarafından yapıldığı bildirildi.

Amerikan Koleji uzman psikoloğu Düriye Çelik yapmış olduğu açıklamada,

’’ Girne’de tamamen gönüllü bir şekilde eğitim veren bir rehabilitasyon merkezimizin olması bizler için çok gurur vericidir.Halkımızın ise ,bu tip merkezlerin ayakta kalabilmesi için duyarlı ve bilinçli olması gerekir. Amerikan Koleji olarak öğrencilerimizle birlikte toplanılan miktarı, okul kaptanlarımız öncülüğünde rehabelitasyon merkezi ziyaret edilerek bağış yapıldı. Bizlerin, GAÜ Okullar Grubu olarak amacımız, öğrencilerimize her zaman sosyal sorumluluğu aşılamak ve bu tür projelere onları teşvik etmektir” dedi.








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Son Güncelleme: 27.01.2016 13:52
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GAÜ Amerikan Koleji’nden Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı Bağış
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