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31 Aralık 2016 Cumartesi 11:54

GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ’Nİ ELDE ETTİ.

GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ'Nİ ELDE ETTİ.
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GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ’Nİ ELDE ETTİ.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı; The American Future College Sporcuları, ‘27 Aralık Atatürk Koşuları Yıldız Kızlar Katergorisinde, Lefkoşa Bölgesi birinciliğini elde etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, ‘27 Aralık Atatürk Koşuları’, bu yıl da Lefkoşa’da, Atatürk Stadyumu’nda ülke genelindeki okulların, altışar sporcudan oluşan takımlar halinde katılımı ile gerçekleştirildi.

‘The American Future College’nin; Yıldız Kızlar katagorisinde katıldığı koşularda ; 7’inci sınıf öğrencilerinden Yağmur Bozoğlan birinci olurken, Aleyna Göçgün ikinci, 8’inci sınıf öğrencilerinden Yaren Bilgin dördüncü ve Esmanur Çetin ise beşinci oldu. Kolej Sporcularından,7’inci sınıf öğrencisi Hatice Zengin altıncı olurken, aynı sınıftan Emine Gül Atlı ise yedincilik derecesini elde etti.


 
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