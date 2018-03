GAÜ Akdeniz Söyleşilerinin İlkini Gerçekleştirdi

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Senato Kongre Merkezi’nde, GAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (GAÜ-KAM) ve İletişim Fakültesi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodları çözümlenerek, söyleşilerin 2014-2015 Güz dönemi boyunca her Çarşamba belirlenen ilginç konu başlıklarıyla Akdeniz ve Kıbrıs’a özel iletişim konu ve yöntemlerinin gündeme getirileceği belirtildi.Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Elif Asude Tunca, Akdeniz Söyleşileri adıyla gerçekleştirdikleri bu söyleşileri her Çarşamba GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezin’de gerçekleştireceklerini, Akdeniz ile ilgili her hafta farklı bir konunun ele alınacağını belirtti.Tunca, Bu kapsamda yapılan söyleşilerde Akdeniz'i İletişim Bilimi persfektifinden Akdeniz genelini ve Kıbrıs'a özel çeşitli konuları ele alıcaklarını bu doğrultuda hedeflerinin Akdeniz ve Kıbrıs'a özel iletişimin yapısını, kodlarını ortaya koymak olduğunu belirterek, bu etkinlikler dizisi çerçevesinde az bilineni çok bilinen haline getirmek istediklerini ifade etti.Açılış konuşmasının ardından söyleşi GAÜ Öğretim Üyesi ve GAÜ-KAM Başkanı Prof.Dr.Ulvi Keser’in Akdeniz ile ilgili coğrafi, tarihi, bilimsel bilgilerin yanı sıra Akdeniz'deki tarihi eserlerden, mitolojik öğelerinden ve genel bilgiler verirken, söyleşi öğrencilerle karşılıklı soru-cevap şeklinde devam etti.GAÜ-KAM ve GAÜ İletişim Fakültesi’nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikler dizisinin halka açık ve ücretsiz olarak gereçekleşeceği de bildirilerek, bir sonraki haftanın konusunun ‘Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası’ olduğuda açıklandı.