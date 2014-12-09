Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

GAÜ, Akdeniz Söyleşilerine Evsahipliği Yapıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Akdeniz Söyleşileri” adı altında etkinlik dizisi düzenliyor.

GAÜ, Akdeniz Söyleşilerine Evsahipliği Yapıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Akdeniz Söyleşileri” adı altında etkinlik dizisi düzenliyor.

09 Aralık 2014 Salı 14:48
GAÜ, Akdeniz Söyleşilerine Evsahipliği Yapıyor
banner238

Lefkoşa, 9 Aralık 14 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Akdeniz Söyleşileri” adı altında etkinlik dizisi düzenliyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre üniversite bünyesinde kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (GAÜ-KAM) ve İletişim Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesi amaçlanıyor.

Aralık ve Ocak aylarında her  Çarşamba 15:00’te GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde yer alacak söyleşilerde her hafta farklı bir konu başlığı ele alınacak.

Yarın yapılacak ilk etkinliğin konusunun “Akdeniz Uygarlığı: Akdeniz Nedir? Ne değildir?” olduğu ifade edilirken, söyleşide GAÜ Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ulvi Keser’in konuşmacı olacağı belirtildi.

Açıklamada söyleşilerle Akdeniz ve Kıbrıs’a özel iletişim konu ve yöntemlerinin gündeme taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

Etkinlikler dizisinin halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

(DOĞ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim