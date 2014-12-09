GAÜ, Akdeniz Söyleşilerine Evsahipliği Yapıyor

Lefkoşa, 9 Aralık 14 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Akdeniz Söyleşileri” adı altında etkinlik dizisi düzenliyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre üniversite bünyesinde kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (GAÜ-KAM) ve İletişim Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesi amaçlanıyor.

Aralık ve Ocak aylarında her Çarşamba 15:00’te GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde yer alacak söyleşilerde her hafta farklı bir konu başlığı ele alınacak.

Yarın yapılacak ilk etkinliğin konusunun “Akdeniz Uygarlığı: Akdeniz Nedir? Ne değildir?” olduğu ifade edilirken, söyleşide GAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser’in konuşmacı olacağı belirtildi.

Açıklamada söyleşilerle Akdeniz ve Kıbrıs’a özel iletişim konu ve yöntemlerinin gündeme taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

Etkinlikler dizisinin halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

(DOĞ/HA)