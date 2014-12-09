GAÜ 'Akdeniz Söyleşilerine Ev Sahipliği Yapıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesinin amaçlandığı “Akdeniz Söyleşileri” etkinlik dizisi düzenliyor.

GAÜ bünyesinde kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (GAÜ-KAM) ve İletişim Fakültesi işbirliğinde gereçekleşecek olan etkinliklerde, Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesinin amaçlandığı belirtilirken, söyleşilerin Aralık 2014 ve Ocak 2015 aylarında her Çarşamba belirlenen ilginç konu başlıklarıyla Akdeniz ve Kıbrıs’a özel iletişim konu ve yöntemlerinin gündeme taşınması hedeflendiği ifade edildi.

Her Çarşamba saat 15:00’te GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerin 10 Aralık Çarşamba günü yapılacak ilk haftasının konusunun “Akdeniz Uygarlığı: Akdeniz Nedir? Ne değildir?” olduğu ifade edillirken, söyleşiye konuşmacı olarak GAÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ulvi Keser’in “Akdeniz Söyleşileri” etkinlik dizisinin gerekçesi ve genel çerçevesi de katılımcalara aktararak başlayacağı vurgulandı.

Ayrıca, Akdeniz geneli ve Kıbrıs özelinde iletişim kodlarının çözümlenmesinin amaçlandığı etkinlikler dizisi kapsamında her Çarşamba için belirlenen ilginç konu başlıklarıyla Akdeniz ve Kıbrıs’a özel iletişim konu ve yöntemlerinin gündeme taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

GAÜ-KAM ve GAÜ İletişim Fakültesi’nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikler dizisinin halka açık ve ücretsiz olarak gereçekleşeceği bildirildi.



