GAÜ Akademisyeni DavulcuDünya Bilim Formu'nda!



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket, 7-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilen Dünya Bilim Forumu’na (World Science Forum) konuşmacı olarak davet edildi. Lefkoşa Üniversitesi Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Myrtani Pieri ile Genç Bilim İnsanları Panelinde, ‘Genç Araştırmacılar Bilim Diplomasisi ve Toplumu Geliştirmek için Geleceğin Becerilerini Anlatıyor’ konulu ortak konferans verdi.

‘Barış için Bilim’ temasıyla Ürdün Krallığı ve Ürdün Prensesi Sumayya Bin Talal Başkanlığındaki Kraliyet Bilim Derneği'nin (Royal Acedemy of Sciences) liderliği altında gerçekleştirilen ve dünyanın her yerinden 3000 önde gelen bilim insanının davet edildiği; bilim, politika ve toplumu etkileyen sorunlar hakkında tartışmak, çözüm için fikirler üretmek ve bu konularla mücadelede ortak görevleri belirlemek amacıyla düzenlenen dünyanın en büyük Diplomasi Kongresi, Dünya Bilim Forumu’nda ilk kez bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum bilim insanı birlikte konuşmacı olarak yer aldı.

GAÜ ‘İnovasyon Yılı’ çerçevesinde belirlenen hedeflere de önemli katkılar koyacak, Kıbrıs adına, Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Bir Gelecek için 17 Hedefi’nin (Sustainable Development Goals) tümünün gerçekleştirilmesine yardım etmek amacıyla kurulan Barış için Bilim İnsiyatifi Kurucu Başkanları GAÜ Eczacılık Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket ve Lefkoşa Üniversitesi Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Myrtani Pieri, bilimle ilgilenen ve uluslararası alanda 10 Kasım Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Gününü kutlamak üzere düzenlenlenen, dünyada küresel bilim politikasının önde gelen etkinliklerinden biri olan Forum’da, ‘Genç Araştırmacılar Bilim Diplomasisi ve Toplumu Geliştirmek için Geleceğin Becerilerini Anlatıyor’ başlıklı bir konferans verdi.

Simge Davulcu Menket ve Myrtani Pieri önderliğinde 2016 yılında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yaşayan bilim insanlarının Kıbrıs’ın ortak geleceği için ortak bilimsel çalışmalar yapabilmesi amacıyla kurulmuş ve düzenlediği bilimsel etkinlikler birçok uluslararası bilim kuruluşu tarafından desteklenmekte olan bir platform olarak Barış için Bilim İnsiyatifi Eşbaşkanları ortak verdikleri demeçte sorgulamaya dayalı fen eğitiminin, barışçıl ve bilgiye dayalı toplumlar inşa etmek ve sürdürmek için önemli bir temel olduğunu belirtti ve bilimsel eğitim alanında ortak çalışmalar yapılması için İki Toplumlu Eğitim Komitesini Barış için Bilim İnsiyatifi ile işbirliği yapmaya davet etti.

Bilim ve kanıta dayalı yöntemlerin etik bir şekilde uygulanmasının, liderlerin ve politikacıların ulusal ve bölgesel düzeyde karşılaştıkları zorlukları gidermek için gerekli araçlar sunduğunu, ve bilimi, insanları sınırlar, inanç sistemleri ve sosyal ve kültürel engelleri aşarak birbirine bağlayan ortak dil olarak kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU-International Council for Science) ve Macar Bilimler Akademisi (Hungarian Academy of Sciences) ortaklığında düzenlenen; bilim, siyaset ve sanayi dünyasından liderleri, sivil toplum örgütlerini ve medyayı başarıyla bir araya getiren, kritik küresel konuların ve bilimin bütünsel olarak ele alınma potansiyelinin tartışıldığı Forum’da, Simge Davulcu Menket ve Myrtani Pieri verdikleri konferansta bölünmüşlükte bir gelecek olmadığını, Kıbrıs adasının Rumların ve Türklerin ortak vatanı olduğunu, Kıbrıs’ta sürdürebilir ortak bir geleceğe destek olmak için Kıbrıs’ta yaşayan Rum ve Türk bilimsel toplumları arasında bilim diplomasisinin başlatılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kıbrıslı Türk ve Rum bilimsel toplumu arasında bir diyalog açılarak bilimsel alanda dayanışma yapılmasının adada bilimi, araştırma ve gelişmeyi ilerleteceğini belirten eşbaşkanlar, Kıbrıs’ın Güneyinde ve Kuzeyinde yaşayan tüm bilim insanlarını Barış için Bilim İnsiyatifi’ne katılmaya davet etti.

Menket ve Pieri, Avrupa Birliği tarafından sağlanan Horizon2020 fon desteği ile Kıbrıs’ta kurulması için kabul edilen ve birince aşamayı geçen Kıbrıs Bilim ve Araştırma Merkezi (Cyprus Science and Research Center) projesinde ‘Barış için Bilim’ temasının kullanılması ve bu merkezin tüm Kıbrıs halkına hizmet vermesi, Kıbrıs’ın en büyük bilim festivali olan ve iki yıldır Limasol’da gerçekleştirilen Akdeniz Bilim Festivali’nin (Mediterrenean Science Festival) önümüzdeki yıllarda Lefkoşa’da ve iki toplumlu gerçekleştirilebilmesi için ortak çalışmalar yaptıklarını, Bilim Eğitimi ve Bilim İletişimi (Science Education, Communication and Outreach) konularında gençler için gerçekleştirdikleri iki toplumlu etkinlikleri ve gelecekte gerçekleştirmeyi amaçladıkları Bilim Kafe projelerini anlattı.



Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU), Amerikan Bilim İlerleme Derneği (AAAS), UNESCO Doğa Bilimleri Bölümü, Dünya Genç Bilimler Akademisi, Uluslararası Araştırmacıları Birliği (ICORSA), Küresel Risk Afet Azaltmada Halk Sağlığı Bölümü, İngiltere Halk Sağlığı Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi ve Birleşmiş Milletlerden birçok bilim diplomatının katılımıyla gerçekleşen Forum’da Menket ve Pieri, ‘Barış için Bilim’ sloganı ile Kıbrıs’ta barışı temsilen birlikte katılımlarının tüm Kıbrıs’a ve dünyaya, özellikle çatışma ve gerilimin toplumlara zarar verdiği İsrail-Filistin ve Kuzey-Güney Irak gibi ortadoğu ülkelerine örnek teşkil etmesini temenni ettiklerini söylerken; takdir ve destek topladı.