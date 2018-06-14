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"GAÜ Ailesi" bayramlaştı

"GAÜ Ailesi" bayramlaştı

14 Haziran 2018 Perşembe 17:57
"GAÜ Ailesi" bayramlaştı

"GAÜ AİLESİ" BAYRAMLAŞTI.

Girne Amerikan Üniversitesi; Akademik ve idari personeli, 'Ramazan Bayramı'  tebriği için gerçekleşen buluşma ile yine bir aradaydı.

"GAÜ Ailesi"nin bayramlaşması; Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Fuayesi'nde, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşirken, Kurucu Rektör Serhat Akpınar ile Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Cemile Esenyel'de tebriğe katılarak, iyi niyet mesajlarını ilettiler.

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Bayramlaşma, aynı zamanda 2017- 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin son gününe de denk geldi. Rektör Prof. Dr. Öztürk; bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada; akademik yılın, bahar döneminin de başarı ile tamamlandığına ve kısa bir süre önce düzenlenen diploma törenleri ile de,  1500 GAÜ Mezunu'nun daha,  öncelikle insanlığın ve dünyanın  hizmetine doğru yürüyüşlerine başladığını vurgulayarak, "ülkemize, dünyamıza iyi nitelikte insan yetiştirmenin bir evresi daha tamamlanmış oldu. Akademik yılımızın, bahar evresi de böylece tamamlanmış oluyor. Tüm çalışanlarımızın emeklerini görüyor ve kutluyorum. Aynı heyecan ile, yaz dönemine hazırız. Bu yüksek duygular ile Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. Akademik ve idari kadrodaki tüm bireylerimizin ve çok sevdiğim öğrencilerimin bayramını içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

- Rektör Prof. Dr. Öztürk " Beni, bizi yaşamda tutan şey; böyle günlerde, paylaşılarak çoğalan sevgimizdir."

Kısa bir süre önce geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle de özel bir vurgu yapan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk,  kendisine gösterilen ilgi ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti. Prof. Dr. Öztürk "Beni, bizi yaşamda tutan şey; böyle günlerde, paylaşılarak çoğalan sevgimizdir." şeklinde konuştu.

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