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GAÜ 5. TİYATRO GÜNLERİ, 20 MART’TA “İKİ EFENDİNİN UŞAĞI” OYUNU İLE BAŞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından gerçekleştirilen GAÜ 5. Tiyatro Günleri, “Ustalar” başlığında, 20 Mart Salı günü “İki Efendinin Uşağı” oyunu ile başlıyor.

GAÜ 5. TİYATRO GÜNLERİ, 20 MART’TA “İKİ EFENDİNİN UŞAĞI” OYUNU İLE BAŞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından gerçekleştirilen GAÜ 5. Tiyatro Günleri, “Ustalar” başlığında, 20 Mart Salı günü “İki Efendinin Uşağı” oyunu ile başlıyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 16:51
GAÜ 5. TİYATRO GÜNLERİ, 20 MART’TA “İKİ EFENDİNİN UŞAĞI” OYUNU İLE BAŞLIYOR
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GAÜ 5. TİYATRO GÜNLERİ, 20 MART’TA “İKİ EFENDİNİN UŞAĞI” OYUNU İLE BAŞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından gerçekleştirilen GAÜ 5. Tiyatro Günleri, “Ustalar” başlığında, 20 Mart Salı günü “İki Efendinin Uşağı” oyunu ile başlıyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 20 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri’nin, “Ustalar” başlığı altında gerçekleşeceği belirtilirken, tiyatro günleri kapsamında, 20 Mart Salı günü İki Efendinin Uşağı, 22 Mart Perşembe; Titanik Orkestrası (Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi), 27 Mart Salı; Şahane Düğün (Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi), 28 Mart Çarşamba; Aşk Halleri, 30 Mart Cuma; Bir Zamanlar Gazinoda, 2 Nisan Pazartesi; Benim Adım Feuerbach, 3 Nisan Salı; Sanat ve 4 Nisan Çarşamba günü ise Beyaz adlı oyunun sahne alacağı bildirildi.

Dünyaca ünlü oyunların sahne alacağı GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunları için biletlerin; Lefkoşa Kasap Döner’den, GAÜ PitStop, Berberoğlu Kitapevi ve Akpınar Pastahaneleri’nden temin edilebileceği belirtilerek, konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtildi. Ayrıca bilet fiyatlarının; öğrenci 10 TL, tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.

GAÜ 5. Tiyatro Günleri kapsamında; Zuhal Olcay, Burak Sergen, Deniz Çakır, Derya Alabora, Selçuk Yöntem, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Cihan Ünal, Can Gürzalp ve Mutlu Güney gibi usta oyuncuların sahne alacağı da vurgulandı.

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