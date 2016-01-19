Gaü 4’üncü Yaratıcı Fikirler Yarışmasına Başvuru Süreci Başladı



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 4’üncü Yaratıcı Fikirler Yarışmasına başvuru süreci başladı.

GAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, geleceğin bilim insanlarını keşfederek, gençlerin modern bir dünyanın gelişimine katkıda bulunan bireyler olmalarını sağlamayı amaçlayan yarışmaya yönelik 8 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmada ön eleme sonuçları jürinin yapacağı değerlendirmenin ardından 30 Nisan’da http://yarismalar.gau.edu.tr web sitesinde açıklanacak.

Ön elemeyi geçen yarışmacıların proje sunumlarını 30 Mayıs’a kadar GAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Müdürlüğü’ne posta veya elden teslim edecek.

Jürinin yapacağı ikinci değerlendirmeden sonra finale kalan yarışmacılar, 20 Haziran’da http://yarismalar.gau.edu.tr web sitesinde duyurulacak.

Yarışmanın birincilik ödülü 3000 TL ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl yüzde 100 hazırlık bursu, ikincilik ödülü 2000 TL ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl yüzde 100 hazırlık bursu ve üçüncülük ödülü ise 1000 TL ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl yüzde 100 hazırlık bursu olacak.

Açıklamada ayrıca, GAÜ Liseler Arası Film Yarışması’nın son başvuru tarihinin de 8 Nisan olduğu ve yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, başvuru formu ve detaylı bilgiye yarışmanın resmi sitesi olan http://yarismalar.gau.edu.tr adresi ile GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Halkla İlişkiler ve Etkinlik Departmanı (0392) 650 20 00 nolu telefondan 1165 dahili hat üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.