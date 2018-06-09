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GAÜ 32. Dönem Mezunları Diplomalarını Aldı!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2017 - 2018 Akademik Yılı 32’nci dönem mezunları, Girne Amfitiyatro’da düzenlenen törende diplomalarını aldı.

GAÜ 32. Dönem Mezunları Diplomalarını Aldı!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2017 - 2018 Akademik Yılı 32’nci dönem mezunları, Girne Amfitiyatro’da düzenlenen törende diplomalarını aldı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:33
GAÜ 32. Dönem Mezunları Diplomalarını Aldı!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2017 - 2018 Akademik Yılı 32’nci dönem mezunları, Girne Amfitiyatro’da düzenlenen törende diplomalarını aldı.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ 32’nci dönem mezuniyet töreninin 2’nci gününe, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Uğur Özgöker, rektör yardımcıları, akademik ve idari kadro ile öğrenci velileri katıldı. Törende açılış konuşmasını Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut gerçekleştirdi.
Davut, bu yıl 47 ülkenden 1500 mezun ve 30 ülken 500 akademisyen ile bu güzel anı paylaştıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:
“Değerli ailelerimiz olmasa, öğrencilerimiz bu başarıyı yakalayamaz ve bu anı paylaşamazdık. Bu gün çok önemli bir gün ve bu gün sizin hayatınızda bir dönüm noktası. Yeni atılacağınız hayatınızda da Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz.”
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise konuşmasında, mezun öğrenci ve ailelerine hitap ettiği konuşmasında, GAÜ’nün 35. yıla yaklaşan akademik geçmişi olduğunu belirterek, KKTC’nin ilk özel üniversitesi olduklarını, bulunduğu coğrafyanın ötesine ulaşarak taşıdığı eğitim meşalesini olabildiğince insana yaymaya çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Akpınar konuşmasının devamında şöyle dedi:

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“Bugün ulaştığımız noktada verdiği eğitimi ülkeler ve kıtalar aşıp dünyanın gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimiz bugün bir dünya üniversitesinden, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek bireyler olarak mezun oluyor. 35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen bugün burada ve dünyanın hemen her ülkesinde bir GAÜ mezunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır.”
Girne Amerikan Üniversitesi her Akademik yılını bir düşünceye veya bir temaya adamaktadır. Bildiğiniz gibi sonuna geldiğimiz bu 2017-2018 Akademik Yılını ‘İnnovasyon Yılı’ olarak ilan ettik. Bugün uğurluyor olduğumuz öğrencilerimize yüklemek istediğimiz misyon bu yılki temamızın kendisidir. İnsanın kendini değiştirmesinin çok zor olduğunu söyleriz hep... Ancak, eğitim almak, öğrenmek, bu söylemin aslında aksini kanıtlar niteliktedir. Eğer kendimizi değiştirmeyi başarabilirsek, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi de değişebiliriz. Beklentilerimizi yeniden yapılandırabiliriz. Hiç şüphesiz GAÜ’de aldığınız eğitim sizde bu değişim sürecini başlatmıştır. Her biriniz, kendinizdeki bu değişimi Dünyayı değiştirebilecek frekansa odaklanarak dışarıya da yansıtabilirsiniz. Kendi değişiminize inandığınızda dünyamızda ve hayatınızda hayallerinizin yansımalarını görmeye başlarsınız. GAÜ’den mezun olurken, burada başladığınız bu değişim yolculuğu hayat boyu sürecek öğrenciliğinizin sadece ilk kademesiydi. Hepiniz öğrenmeyi sürdürdüğünüz müddetçe, değişime devam edecek ve ileride de dünyadaki değişime yön verecek kabiliyete sahip olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda yenilikçi, alışılmışı aşan ve üreten bireyler olmayı seçiniz. Bugünden sonraki yaşantınız boyunca sizleri; karşılaştığınız sorunlara meydan okumaya davet ediyorum. Tüm mezunlarımızı en içten dileklerimle kucaklar, hayatlarında bol şanslar dilerim.”
Konuşmaların ardından mezun öğrenciler diplomalarını aldı.

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 15:58
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