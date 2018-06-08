GAÜ 32. dönem mezunları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı törende diplomalarını aldı

GAÜ 32. DÖNEM MEZUNLARI, CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN KATILDIĞI TÖRENDE DİPLOMALARINI ALDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2017 2018 Akademik yılı 32’inci dönem mezunlarının ilk grubu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı, Girne Amfitiyatro’da düzenlenen törende diplomalarını aldı.

Girne Amfi Tiyatro’da, doktora, yüksek lisans öğrencileriyle, Eğitim fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bililimler Fakültesi, Havacılık Yüksek Okulu, Pilotaj, Denizcilik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Fen ve Teknoloji ve Uygulamalı Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri diplomalarını alırken, bu akşam da diğer bölümleri tamamlayan öğrenciler için bir tören gerçekleşecek. Mezuniyet töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

GAÜ 32’inci dönem mezuniyet töreni KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Gaü Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Uğur Özgöker ile Akademik ve idari kadro ile aileler katıldı. Törende açılış konuşmasını Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Öztürk: “Mezunlarımız Dünya Da Bizlerin; Barış ve Sevgi Elçileri Olacaktır”

Prof. Dr. Öztürk konuşmasında, GAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek, yaklaşık 150’ye yakın farklı ülkelerden öğrencileri olduğunu söyledi. Öztürk, çok önemli bir kültür mozaiğine sahip olduklarını belirttiği konuşmasının devamında ise şunları söyledi; “Akademik sürecinin yanında öğrencilerimiz, dünya kültürünü tanımada, kültürel ilişkilerini yürütmede başarılı oldular ve onlar bir dünya insanı olarak yetiştiler. Dünya insanı daima ‘barış ve sevgi’ niteliği taşır. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız dünya da bizlerin; barış ve sevgi elçileri olacaktır. Her zaman yanınızda olan ailelerinize şükranlarımı arz ediyorum. Daima beraber olacağımıza inandığım mezunlarımız; sizleri unutmayacağız. Bugünün en özel anıda kardeş üniversitemiz Kıbrıs Amerikan Üniversitesi‘nin ilk mezunlarını vermiş olması ve aynı zaman da okulumuz Girne Amerikan Üniversitesi de ilk pilotaj mezunlarını veriyor. Bunlar bizler ve sizler için gurur vericidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte kaıldığı törende, okul birincilerine diplomalarını takdim etti.

Akıncı gereçleştirdiği konuşmasında, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 32 yılda binlerce, 2018 yılı mezuniyet töreninde ise 1500 mezun vermesinin önemli bir başarı ve GAÜ için haklı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Akıncı: “Yeni ve Önemli Bir Dönem Başlıyor”

Konuşmasında öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üniversite mezuniyeti ile öğrencilerin yaşamlarında yeni ve önemli bir dönem başlayacağını söyledi.

Mezuniyet ile yeni bir yolculuğa çıkan öğrencileri inişli ve çıkışlı bir yaşam yolculuğu beklediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşam düz bir çizgi değildir. Yaşamda inişler ve çıkışlar vardır. Nerede yokuş ile karşılaşacağımız ve nerede inişe geçeceğimiz belli olmaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve mezun öğrencilere gelecekte üstün başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Akpınar, “35 Yıllık Kısa Bir Geçmişimize Rağmen Bugün Burada ve Dünyanın Hemen Her Ülkesinde Bir GAÜ Mezunuyla Karşılaşabilirsiniz. Bu Bizler İçin Gerçek Bir Gurur Kaynağıdır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise konuşmasında, mezun öğrenci ve ailelerine hitap ettiği konuşmasında, GAÜ’nün 35. Yıla yaklaşan Akademik geçmişi olduğunu belirterek, KKTC’nin ilk üniversitesi olduklarını, bulunduğu coğrafyanın ötesine ulaşarak taşıdığı eğitim meşalesini olabildiğince insana yaymaya çalışmaya devam ettikleirni söyledi. Akpınar konuşmasının devamında ise;

“Bugün ulaştığımız noktada verdiği eğitimi ülkeler ve kıtalar aşıp dünyanın gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimiz bugün bir dünya üniversitesinden, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek bireyler olarak mezun oluyor. 35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen bugün burada ve dünyanın hemen her ülkesinde bir GAÜ mezunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır.”

“Girne Amerikan Üniversitesi her Akademik Yılını bir düşünceye veya bir temaya adamaktadır. Bildiğiniz gibi sonuna geldiğimiz bu 2017-2018 Akademik Yılını ‘İnnovasyon Yılı’ olarak ilan ettik. Bugün uğurluyor olduğumuz öğrencilerimize yüklemek istediğimiz misyon bu yılki temamızın kendisidir. İnsanın kendini değiştirmesinin çok zor olduğunu söyleriz hep... Ancak, eğitim almak, öğrenmek, bu söylemin aslında aksini kanıtlar niteliktedir. Eğer kendimizi değiştirmeyi başarabilirsek, alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi de değişebiliriz. Beklentilerimizi yeniden yapılandırabiliriz. Hiç şüphesiz GAÜ’de aldığınız eğitim sizde bu değişim sürecini başlatmıştır. Her biriniz, kendinizdeki bu değişimi Dünyayı değiştirebilecek frekansa odaklanarak dışarıya da yansıtabilirsiniz. Kendi değişiminize inandığınızda dünyamızda ve hayatınızda hayallerinizin yansımalarını görmeye başlarsınız. GAÜ’den mezun olurken, burada başladığınız bu değişim yolculuğu hayat boyu sürecek öğrenciliğinizin sadece ilk kademesiydi. Hepiniz öğrenmeyi sürdürdüğünüz müddetçe, değişime devam edecek ve ileride de dünyadaki değişime yön verecek kabiliyete sahip olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda yenilikçi, alışılmışı aşan ve üreten bireyler olmayı seçiniz. Bugünden sonraki yaşantınız boyunca sizleri; karşılaştığınız sorunlara meydan okumaya davet ediyorum. Tüm mezunlarımızı en içten dileklerimle kucaklar, hayatlarında bol şanslar dilerim ” dedi.

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler diplomalarını alırken, aileri için hazırladıkları “We Are The World” şarkısını hepbir ağızdan seslendirdi. Gecenin sonunda keplerini atarak akademik hayatlarının son gününü muhteşem havai fişek gösterisi ile sonlandırdılar.