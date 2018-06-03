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GAÜ, 21. yüzyıl yenilikçi sınıf öğretmenlerini yetiştiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Eğitsel Drama” dersleri kapsamında göstermiş oldukları başarılar ve yenilikçi yaklaşımlar sonucunda “Taktir Belgesi” ile ödüllendirildi.

GAÜ, 21. yüzyıl yenilikçi sınıf öğretmenlerini yetiştiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Eğitsel Drama” dersleri kapsamında göstermiş oldukları başarılar ve yenilikçi yaklaşımlar sonucunda “Taktir Belgesi” ile ödüllendirildi.

03 Haziran 2018 Pazar 18:45
GAÜ, 21. yüzyıl yenilikçi sınıf öğretmenlerini yetiştiriyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Eğitsel Drama” dersleri kapsamında göstermiş oldukları başarılar ve yenilikçi yaklaşımlar sonucunda “Taktir Belgesi” ile ödüllendirildi.

GAÜ Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencileri, 2 yıllık süreçte katılmış oldukları “Eğitsel Drama” dersleri kapsamında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarı neticesinde Taktir Belgesi almaya hak kazandı. Konuyla ilgili GAÜ Eğitim Fakültesinden yapılan açıklamada, amaçlarının; günümüzde özellikle ilköğretim programlarında yaparak ve yaşayarak yapılan eğitim programlarında daha başarılı sonuçlar elde edilmesinden dolayı; bu bağlamda öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımlarla eğitim vermek olduğu ifade edildi. Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile; ilköğretim öğrencilerinin sınıfa girdikleri zaman sınıflarını benimsemeleri için üç boyutlu sınıf hazırlanmasına yönelik çalışmalar da yapıldığı da belirtilen açıklamada, oyun oynayarak ders verilmesine yönelik birçok çalışma gerçekleştirdikleri vurgulandı. Sene sonunda, öğrencilerin bu ayrıcalıkla mezun olduklarını belgelemek maksadı ile de, bu belgelerin kendilerine takdim edildiği vurgulandı.

GAÜ, Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Zeki Akçam ise yaptığı açıklamada, sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ile birlikte, teorik ve pratik olmak üzere toplamda 56 saatlik bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi;

“Günümüzde yaparak ve yaşayarak öğrenme vazgeçilmez bir öğrenim kuramı haline geldi. Özellikle ilkokul öğrencilerinin oyun çağında olması, onların oyun oynayarak dersleri öğrenmesi bizim için oldukça önemli. Bizde Girne Amerikan Üniversitesi adına farklılık yaratmak adına hem teoriği; hem de uygulamayı eşit bir şekilde bölerek öğrencilerimize mezun olmadan önce eğitsel drama çalışmaları yaptırma fırsatı sağladık. Eğitsel Drama faaliyetlerinin yanında ilköğretim öğrencilerinin sınıfa girerken sınıflarında 3 boyutlu mekan algısı görmeleri ve mekanı bu şekilde algılamaları için hareketli resimler, kabartmalı köşeler, farklı tasarlanmış sandalyeler, kapılar gibi tasarımlar yaptık. Bu tasarımlar Girne Amerikan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerimizin özellikle eğitimde, eğitim kalitesi olarak çok iyi olduğunun bir göstergesidir” dedi.

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GAÜ, 21. YÜZYILIN YENİLİKÇİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİ YETİŞTİRİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Eğitsel Drama” dersleri kapsamında göstermiş oldukları başarılar ve yenilikçi yaklaşımlar sonucunda “Taktir Belgesi” ile ödüllendirildi.

GAÜ Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencileri, 2 yıllık süreçte katılmış oldukları “Eğitsel Drama” dersleri kapsamında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarı neticesinde Taktir Belgesi almaya hak kazandı. Konuyla ilgili GAÜ Eğitim Fakültesinden yapılan açıklamada, amaçlarının; günümüzde özellikle ilköğretim programlarında yaparak ve yaşayarak yapılan eğitim programlarında daha başarılı sonuçlar elde edilmesinden dolayı; bu bağlamda öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımlarla eğitim vermek olduğu ifade edildi. Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile; ilköğretim öğrencilerinin sınıfa girdikleri zaman sınıflarını benimsemeleri için üç boyutlu sınıf hazırlanmasına yönelik çalışmalar da yapıldığı da belirtilen açıklamada, oyun oynayarak ders verilmesine yönelik birçok çalışma gerçekleştirdikleri vurgulandı. Sene sonunda, öğrencilerin bu ayrıcalıkla mezun olduklarını belgelemek maksadı ile de, bu belgelerin kendilerine takdim edildiği vurgulandı.

GAÜ, Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Zeki Akçam ise yaptığı açıklamada, sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ile birlikte, teorik ve pratik olmak üzere toplamda 56 saatlik bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi;

“Günümüzde yaparak ve yaşayarak öğrenme vazgeçilmez bir öğrenim kuramı haline geldi. Özellikle ilkokul öğrencilerinin oyun çağında olması, onların oyun oynayarak dersleri öğrenmesi bizim için oldukça önemli. Bizde Girne Amerikan Üniversitesi adına farklılık yaratmak adına hem teoriği; hem de uygulamayı eşit bir şekilde bölerek öğrencilerimize mezun olmadan önce eğitsel drama çalışmaları yaptırma fırsatı sağladık. Eğitsel Drama faaliyetlerinin yanında ilköğretim öğrencilerinin sınıfa girerken sınıflarında 3 boyutlu mekan algısı görmeleri ve mekanı bu şekilde algılamaları için hareketli resimler, kabartmalı köşeler, farklı tasarlanmış sandalyeler, kapılar gibi tasarımlar yaptık. Bu tasarımlar Girne Amerikan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerimizin özellikle eğitimde, eğitim kalitesi olarak çok iyi olduğunun bir göstergesidir” dedi.

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