GAÜ 2018 güzellik yarışması, Bahar Şenliklerine güzellik kattı

GAÜ 2018 GÜZELLİK YARIŞMASI, BAHAR ŞENLİKLERİNE GÜZELLİK KATTI

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Telsim Ana Sponsorluğunda, Asel ve TeknoGold Sponsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri kapsamında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Kral ve Kraliçesinin seçildiği güzellik yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Ayrıca MayDay konseri ile de öğrenciler doyasıya eğlendi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen güzellik yarışmasına basının yanı sıra GAÜ öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Telsim, Memduh Erdal Parfümeri, ve Ju Ju Butik’in katkıları ile gerçekleşen GAÜ 2018 Güzellik Yarışmasında yarışmacılar gösterdikleri sahne performansı ve konuşmaları ile büyük beğeni toplarken heyecanlarını da gizleyemediler.

Yarışmanın jüri üyeliğini bu yıl GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal , GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk , GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer , Memduh Erdal Make-up artist Nazime Karaman, Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü Tülin Bodamyalı, GAÜ Sahne Sanatları Drama ve Oyunculuk Öğretim Üyesi Osman Ateş, Memduh Erdal Parfümleri make-up artisti Rahime Yükler, Ju Ju Butik ‘ten ise Şengül Ünal yer aldı .

GAÜ 2018 Güzellik Yarışmasında GAÜ Salsa Kulübü’nün hazırlamış oldukları birbirinden başarılı dans şovları geceye damgasını vurdu. GAÜ Salsa Kulübünün yanında gecede İletişim Fakültesi öğrencisi Taliya Khafizou’nun muhteşem piyona resitali tarafından yoğun ilgi gördü.

GAÜ 2018 Güzellik Yarışmasında yılının “Kraliçe”si Enzhe Adaeva olurken , “Kral”ı ise Mertcan Lazoğlu oldu. İkinciliği Kristiba Moskalenko alırken, erkeklerde ise ikinciliği Mehmet Şahin üstlendi. Yarışmanın üçüncülüğünü erkeklerde Rustam Aiapov alırken, bayanlarda ise Valeriya Fenich aldı. Birincilik ödülü olarak Chateau Lambousa Hotel’de 1 Gece Konaklama, Fonline’dan Gidiş Dönüş Uçak Bileti (İç Hat), Telsim’den Tablet, Memduh Erdal Parfümeri’den Parfüm, GAÜ Fıtness Center 6 Aylık Üyelik. İkincilik Ödülleri Mehduh Erdal Parfümeri’den Parfüm, Chateau Lambousa Otel 1 gece 2 kişi konaklama, Fitness Center 3 Aylık Üyelik. Üçüncülük Ödülleri İkincilik Ödülleri Mehduh Erdal Parfümeri’den Parfüm, Grand Akpınar’dan 2 kişilik kahvaltı, Fitness Center 1 Aylık Üyelik.



MayDay, Şenliğe Renk Kattı

2004 yılından itibaren İstanbul’da çalışmalarına Özge Tezcanlı ve Alper Gerçel öncülüğünde devam eden ve repertuvarı güncel R&B, Hip Hop ve Pop parçalardan oluşan Mayday, Girne Amerikan Üniversitesinde unutulmaz bir gece yaşattı. GAÜ öğrencileri doyasıya eğlendi.