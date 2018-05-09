Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100781
ALTIN
182.160
DOLAR
4.3128
STERLİN
5.8520
EURO
5.1128
Sardu teminata bağlandı
SARDU TEMİNATA BAĞLANDI
Sahte emlakcı yakalandı
SAHTE EMLAKCI YAKALANDI
Sahte transkiript ile kayıt yapacaktı
SAHTE TRANSKİRİPT İLE KAYIT YAPACAKTI
DP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu
DENKTAŞ: “BUGÜN ARTIK DÜĞMEYE BASMIŞ...
banner256
Flaş Haber
Eroğlu resmen aday
Kapat

GAÜ 2018 güzellik yarışması, Bahar Şenliklerine güzellik kattı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Telsim Ana Sponsorluğunda, Asel ve TeknoGold Sponsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri kapsamında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Kral ve Kraliçesinin seçildiği güzellik yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Ayrıca MayDay konseri ile de öğrenciler doyasıya eğlendi.

GAÜ 2018 güzellik yarışması, Bahar Şenliklerine güzellik kattı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Telsim Ana Sponsorluğunda, Asel ve TeknoGold Sponsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri kapsamında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Kral ve Kraliçesinin seçildiği güzellik yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Ayrıca MayDay konseri ile de öğrenciler doyasıya eğlendi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:52
GAÜ 2018 güzellik yarışması, Bahar Şenliklerine güzellik kattı

GAÜ 2018 GÜZELLİK YARIŞMASI, BAHAR ŞENLİKLERİNE GÜZELLİK KATTI

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Telsim Ana Sponsorluğunda, Asel ve TeknoGold Sponsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri kapsamında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Kral ve Kraliçesinin seçildiği güzellik yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Ayrıca MayDay konseri ile de öğrenciler doyasıya eğlendi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen güzellik yarışmasına basının yanı sıra GAÜ öğrencileri de büyük ilgi gösterdi. Telsim, Memduh Erdal Parfümeri, ve Ju Ju Butik’in katkıları ile gerçekleşen GAÜ 2018 Güzellik Yarışmasında yarışmacılar gösterdikleri sahne performansı ve konuşmaları ile büyük beğeni toplarken heyecanlarını da gizleyemediler.

Yarışmanın jüri üyeliğini bu yıl GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal , GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk , GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer , Memduh Erdal Make-up artist Nazime Karaman, Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü Tülin Bodamyalı, GAÜ Sahne Sanatları Drama ve Oyunculuk Öğretim Üyesi Osman Ateş, Memduh Erdal Parfümleri make-up artisti Rahime Yükler, Ju Ju Butik ‘ten ise Şengül Ünal yer aldı .

GAÜ 2018  Güzellik Yarışmasında GAÜ Salsa  Kulübü’nün hazırlamış oldukları birbirinden başarılı dans şovları geceye damgasını vurdu. GAÜ Salsa Kulübünün yanında gecede İletişim Fakültesi öğrencisi Taliya Khafizou’nun muhteşem piyona resitali tarafından yoğun ilgi gördü.

GAÜ 2018 Güzellik Yarışmasında yılının “Kraliçe”si Enzhe Adaeva olurken , “Kral”ı ise Mertcan Lazoğlu oldu. İkinciliği Kristiba Moskalenko alırken, erkeklerde ise ikinciliği Mehmet Şahin üstlendi. Yarışmanın üçüncülüğünü erkeklerde Rustam Aiapov alırken, bayanlarda ise  Valeriya Fenich aldı. Birincilik ödülü olarak Chateau Lambousa Hotel’de 1 Gece Konaklama, Fonline’dan Gidiş Dönüş Uçak Bileti (İç Hat), Telsim’den Tablet, Memduh Erdal Parfümeri’den Parfüm, GAÜ Fıtness Center 6 Aylık Üyelik. İkincilik Ödülleri Mehduh Erdal Parfümeri’den Parfüm, Chateau Lambousa Otel  1 gece 2 kişi konaklama, Fitness Center 3 Aylık Üyelik. Üçüncülük Ödülleri İkincilik Ödülleri Mehduh Erdal Parfümeri’den Parfüm, Grand Akpınar’dan 2 kişilik kahvaltı, Fitness Center 1 Aylık Üyelik.
 

MayDay, Şenliğe Renk Kattı

2004 yılından itibaren İstanbul’da çalışmalarına Özge Tezcanlı ve Alper Gerçel öncülüğünde devam eden ve repertuvarı güncel R&B, Hip Hop ve Pop parçalardan oluşan Mayday, Girne Amerikan Üniversitesinde unutulmaz bir gece yaşattı. GAÜ öğrencileri doyasıya eğlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’de AKM önünde patlatılan üç düzenek panik yarattı
Lefke’de AKM önünde patlatılan üç düzenek panik yarattı
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Ankara Temaslarını Sürdürüyor...
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Ankara Temaslarını Sürdürüyor...
"Nami: “Kıbrıs Solar Enerji Kullanmak İçin Çok Uygun”
"Nami: “Kıbrıs Solar Enerji Kullanmak İçin Çok Uygun”
Bakan Şahali, Ege Üniversitesi’ni Ziyaret Etti,..
Bakan Şahali, Ege Üniversitesi’ni Ziyaret Etti,..
Yeşil Barış Hareketi: “dünya Göçmen Kuşlar Günü Ülke Gündeminde Yeteri Kadar Yer Tutmuyor”
Yeşil Barış Hareketi: “dünya Göçmen Kuşlar Günü Ülke Gündeminde Yeteri Kadar Yer Tutmuyor”
Akıncı, Üç Avrupa Ülkesinin Lefkoşa Büyükelçilerini Kabul Etti
Akıncı, Üç Avrupa Ülkesinin Lefkoşa Büyükelçilerini Kabul Etti
AB bilgi merkezi 2019 takvimi için ilkokul öğrencilerinden resim bekliyor
AB bilgi merkezi 2019 takvimi için ilkokul öğrencilerinden resim bekliyor
Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi Lefkoşa ve Mağusa’da gösterilecek
Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi Lefkoşa ve Mağusa’da gösterilecek
Kamu-Sen’den Engelliler Haftası mesajı
Kamu-Sen’den Engelliler Haftası mesajı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim