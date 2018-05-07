Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100866
ALTIN
179.926
DOLAR
4.2574
STERLİN
5.7775
EURO
5.0809
Sapık teminata bağlandı
SAPIK TEMİNATA BAĞLANDI
Yağmur ve dolu zarara yol açtı
YAĞMUR VE DOLU ZARARA YOL...
Devletin gizli bilgileri ile yakalandı
DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ İLE YAKALANDI
Aldağ'a 9 yıl hapis cezası
ALDAĞ'A 9 YIL HAPİS CEZASI
banner256

GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri şenlik alanı ve stantların açılışı ile başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), Telsim Ana soınsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut tarafından gerçekleştirilen, uluslararsı öğrenci stantlarının açılışı ile başladı.

GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri şenlik alanı ve stantların açılışı ile başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), Telsim Ana soınsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut tarafından gerçekleştirilen, uluslararsı öğrenci stantlarının açılışı ile başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:37
GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri şenlik alanı ve stantların açılışı ile başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), Telsim Ana soınsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut tarafından gerçekleştirilen, uluslararsı öğrenci stantlarının açılışı ile başladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den verilen bilgiye göre, “İnovasyon” teması ile Girne Amerikan Üniversitesi Bahar Şenliği Telsim FreeZone ana sponsorluğunda bu yılda karnaval havasında geçeceği belirtilirken; şenlik bünyesinde; söyleşiler, konserler, yarışmalar, dj performansları, üniversite gruplarının konserleri, geleneksel GAÜ Star ses ve güzellik yarışması ile dolu dolu geçeceği ifade edildi.

 Dünyaca Tanınmış Willy William GAÜ Sahnesinde

GAÜ Bahar Şenlikleri bünyesinde bu yıl; Gökhan Türkmen, Edis Görgülü ve Dünyaca Tanınmış Willy William sahne alacağı bildirildi. GAÜ 2018 Bahar Şenlikleinin ilk günü; kendine özgü ses rengi ve tarzıyla pop müziğin güçlü isimlerinden Gökhan Türkmen, 7 Mayıs 2018 pazartesi günü saat 22.00’de açılış konseri ile GAÜ Lympic şenlik alanında sahne alacakken, 9 Mayıs Çarşamba günü Edis Görgülü, 11 Mayıs Cuma günü ise Willy William konseri ile kapanış konseri gerçekleşeceği vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan hangi günde başlayacak ?
Ramazan hangi günde başlayacak ?
Aydınköy’de Motodrag heyecanı yaşandı
Aydınköy’de Motodrag heyecanı yaşandı
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
Afrika gazetesi davası başladı
Afrika gazetesi davası başladı
Çiftçiler Birliği'nden hükümete eleştiri
Çiftçiler Birliği'nden hükümete eleştiri
Yağmur ve dolu zarara yol açtı
Yağmur ve dolu zarara yol açtı
AKÜN öğrencileri ve öğretim üyeleri “Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi”nde sunum yaptı
AKÜN öğrencileri ve öğretim üyeleri “Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi”nde sunum yaptı
Burcu: ''Bu tartışmayı artık sonlandırmak istiyoruz''
Burcu: ''Bu tartışmayı artık sonlandırmak istiyoruz''
''Geri dönüşüme verin, umut olun''
''Geri dönüşüme verin, umut olun''
Yarın 4 saat elektrik kesintisi var
Yarın 4 saat elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim