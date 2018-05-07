GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri şenlik alanı ve stantların açılışı ile başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), Telsim Ana soınsorluğunda gerçekleşen 2018 Bahar Şenlikleri, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut tarafından gerçekleştirilen, uluslararsı öğrenci stantlarının açılışı ile başladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den verilen bilgiye göre, “İnovasyon” teması ile Girne Amerikan Üniversitesi Bahar Şenliği Telsim FreeZone ana sponsorluğunda bu yılda karnaval havasında geçeceği belirtilirken; şenlik bünyesinde; söyleşiler, konserler, yarışmalar, dj performansları, üniversite gruplarının konserleri, geleneksel GAÜ Star ses ve güzellik yarışması ile dolu dolu geçeceği ifade edildi.

Dünyaca Tanınmış Willy William GAÜ Sahnesinde

GAÜ Bahar Şenlikleri bünyesinde bu yıl; Gökhan Türkmen, Edis Görgülü ve Dünyaca Tanınmış Willy William sahne alacağı bildirildi. GAÜ 2018 Bahar Şenlikleinin ilk günü; kendine özgü ses rengi ve tarzıyla pop müziğin güçlü isimlerinden Gökhan Türkmen, 7 Mayıs 2018 pazartesi günü saat 22.00’de açılış konseri ile GAÜ Lympic şenlik alanında sahne alacakken, 9 Mayıs Çarşamba günü Edis Görgülü, 11 Mayıs Cuma günü ise Willy William konseri ile kapanış konseri gerçekleşeceği vurgulandı.