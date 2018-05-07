GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri Gökhan Türkmen’in katılımı ile gerçekleşecek

GAÜ 2018 BAHAR ŞENLİKLERİ BASIN TOPLANTISI 7 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ 21:30’DA ÜNLÜ SANATÇI GÖKHAN TÜRKMEN’İN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nün merakla beklenen ve 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “2018 Bahar Şenlikleri”, bugün başlıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen GAÜ Bahar Şenlikleri Basın Toplantısı bu yıl, ünlü sanatçı Gökhan Türkmen’in katılımı ile 7 Mayıs Pazartesi (Bugün) günü saat 21:30’da gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan basın toplantısında, siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih : 7 Mayıs 2018 Pazartesi

Saat : 21:30