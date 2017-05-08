GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ, STANTLARIN AÇILIŞI İLE BAŞLADI

8 MAYIS PAZARTESİ 22:00’DA BURAY GAÜ SAHNESİNDE
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2017 Bahar Şenlikleri, uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine özgü kurmuş oldukları stantların açılışı ile başladı.
8 Mayıs 2017 Pazartesi 22:00’da “Buray” GAÜ Sahnesinde
Telsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin açılış konserinde, Kıbrıslı ünlü sanatçı Buray, 22:00’da sahne alacak.
Stant açılışında konuşma gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında 5 gün boyunca, günün her saatinde dolu dolu bir program hazırlandığını söyleyerek, öğrencilerden bu aktivitelere katılarak, doyasıya eğlenmelerini ve doyasıya eğlenmelerini istedi. Öztürk, festivalin tüm öğrenciler ve halk için mutlu geçmesini diledi.
GAÜ Rektör yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise yapmış olduğu konuşmasında, festival bünyesinde 3 ana konserin gerçekleşeceğini ve bunun yanında bir çok eğlenceli aktivitenin bulunduğunu belirtti. GAÜ 2017 Bahar şenliklerinin kapanış konserinde ise dünyaca ünlü sanatçı “Otilla”nın sahne alacağını bildiren Davut, tüm öğrencilere final sınavları öncesi şenlik bünyesinde ki etknliklere katılarak doyasıya eğlenmeye ve kendilerini yenilemeye davet etti.
GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 2. Gününde Zafer Algöz Söyleşisi ve MayDay Konseri ile Devam Ediyor
10:00-22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic
10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (1. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
11.00 MIX DANCE (GAU Stage School) Yulia Hermaniuk Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic
12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
12:00 – 13:00 Kano Halat Çekme Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
12:00 – 13:00 En Hızlı Can Yeleği GiymeYer: Piyale Paşa Eğitim Alanı / Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
13.00- 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/GAU Lympic
14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema - Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
14:30 – 15:00 Puzzle Kule Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
14:30 – 15:00 Elma Yeme Yarışması(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
15.00- 17:00 “Zafer Algöz“ Söyleşisi Yer:Milenyum Senato Kongre Merkezi
15:00 - 15:30 Sessiz Sinema (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
15:30 – 16:00 Copy Paste(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
16:00 – 16:30 Beşer Kare(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt
16:00 “Jazziez”(LAÜ) Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic
16.30 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic
17:00 “Enteresound” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic
17:30 “Aslı Bugay” Söyleşi Romantik İlişkiler ve İstismar Yer: Freedom Complex
19:00 GAU Güzellik Yarışması Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi
20:30 DJ Kaanodabash Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic
22:00 MENTOS İLE “MAYDAY” KONSERİ Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic