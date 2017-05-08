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08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:16

GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ, STANTLARIN AÇILIŞI İLE BAŞLADI

GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ, STANTLARIN AÇILIŞI İLE BAŞLADI
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GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ, STANTLARIN AÇILIŞI İLE BAŞLADI

8 MAYIS PAZARTESİ 22:00’DA BURAY GAÜ SAHNESİNDE

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2017 Bahar Şenlikleri, uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine özgü kurmuş oldukları stantların açılışı ile başladı.

8 Mayıs 2017 Pazartesi 22:00’da “Buray” GAÜ Sahnesinde

Telsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin açılış konserinde, Kıbrıslı ünlü sanatçı Buray, 22:00’da sahne alacak.

Stant açılışında konuşma gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında 5 gün boyunca, günün her saatinde dolu dolu bir program hazırlandığını söyleyerek, öğrencilerden bu aktivitelere katılarak, doyasıya eğlenmelerini ve doyasıya eğlenmelerini istedi. Öztürk, festivalin tüm öğrenciler ve halk için mutlu geçmesini diledi.

GAÜ Rektör yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise yapmış olduğu konuşmasında, festival bünyesinde 3 ana konserin gerçekleşeceğini ve bunun yanında bir çok eğlenceli aktivitenin bulunduğunu belirtti. GAÜ 2017 Bahar şenliklerinin kapanış konserinde ise dünyaca ünlü sanatçı “Otilla”nın sahne alacağını bildiren Davut, tüm öğrencilere final sınavları öncesi şenlik bünyesinde ki etknliklere katılarak doyasıya eğlenmeye ve kendilerini yenilemeye davet etti.

GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 2. Gününde Zafer Algöz Söyleşisi ve MayDay Konseri ile Devam Ediyor

10:00-22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic

10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (1. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

11.00 MIX DANCE (GAU Stage School) Yulia Hermaniuk Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 13:00 Kano Halat Çekme Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

12:00 – 13:00 En Hızlı Can Yeleği GiymeYer: Piyale Paşa Eğitim Alanı / Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

13.00- 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/GAU Lympic

14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema - Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

14:30 – 15:00 Puzzle Kule Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

14:30 – 15:00 Elma Yeme Yarışması(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

15.00- 17:00 “Zafer Algöz“ Söyleşisi Yer:Milenyum Senato Kongre Merkezi

15:00 - 15:30 Sessiz Sinema (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

15:30 – 16:00 Copy Paste(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

16:00 – 16:30 Beşer Kare(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt

16:00 “Jazziez”(LAÜ) Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

16.30 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

17:00 “Enteresound” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

17:30 “Aslı Bugay” Söyleşi Romantik İlişkiler ve İstismar Yer: Freedom Complex

19:00 GAU Güzellik Yarışması Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi

20:30 DJ Kaanodabash Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

22:00 MENTOS İLE “MAYDAY” KONSERİ Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic

 
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