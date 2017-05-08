GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ, STANTLARIN AÇILIŞI İLE BAŞLADI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2017 Bahar Şenlikleri, uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine özgü kurmuş oldukları stantların açılışı ile başladı.8 Mayıs 2017 Pazartesi 22:00’da “Buray” GAÜ SahnesindeTelsim Ana Sponsorluğunda 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan GAÜ 2017 Bahar Şenliklerinin açılış konserinde, Kıbrıslı ünlü sanatçı Buray, 22:00’da sahne alacak.Stant açılışında konuşma gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında 5 gün boyunca, günün her saatinde dolu dolu bir program hazırlandığını söyleyerek, öğrencilerden bu aktivitelere katılarak, doyasıya eğlenmelerini ve doyasıya eğlenmelerini istedi. Öztürk, festivalin tüm öğrenciler ve halk için mutlu geçmesini diledi.GAÜ Rektör yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise yapmış olduğu konuşmasında, festival bünyesinde 3 ana konserin gerçekleşeceğini ve bunun yanında bir çok eğlenceli aktivitenin bulunduğunu belirtti. GAÜ 2017 Bahar şenliklerinin kapanış konserinde ise dünyaca ünlü sanatçı “Otilla”nın sahne alacağını bildiren Davut, tüm öğrencilere final sınavları öncesi şenlik bünyesinde ki etknliklere katılarak doyasıya eğlenmeye ve kendilerini yenilemeye davet etti.GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri 2. Gününde Zafer Algöz Söyleşisi ve MayDay Konseri ile Devam Ediyor10:00-22:00 Telsim Freezone Kampüs Etkinlikleri Yer: GAU Lympic10:00 – 11:00 Tavla Turnuvası (1. Eleme) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt11:00 – 12:00 Tabu XS (inglizce – Türkçe) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt11.00 MIX DANCE (GAU Stage School) Yulia Hermaniuk Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic12:00 – 12:30 Pişti Turnuvası Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 13:00 Kano Halat Çekme Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt12:00 – 13:00 En Hızlı Can Yeleği GiymeYer: Piyale Paşa Eğitim Alanı / Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt13.00- 14:00 GAU BAND ile Kısa Bir Mola Yer: Ana Sahne/GAU Lympic14:00 – 15:00 LOL Turnuvası Yer: Cep Sinema - Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt14:30 – 15:00 Puzzle Kule Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt14:30 – 15:00 Elma Yeme Yarışması(G.O) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt15.00- 17:00 “Zafer Algöz“ Söyleşisi Yer:Milenyum Senato Kongre Merkezi15:00 - 15:30 Sessiz Sinema (Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt15:30 – 16:00 Copy Paste(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt16:00 – 16:30 Beşer Kare(Interactive) Yer: GAU Lympic – Kulüpler / Öğrenci Hiz.Drkt16:00 “Jazziez”(LAÜ) Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic16.30 Telsim ile Fulleme Arası Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic17:00 “Enteresound” Konser Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic17:30 “Aslı Bugay” Söyleşi Romantik İlişkiler ve İstismar Yer: Freedom Complex19:00 GAU Güzellik Yarışması Yer: Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi20:30 DJ Kaanodabash Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic22:00 MENTOS İLE “MAYDAY” KONSERİ Yer: Ana Sahne/ GAU Lympic