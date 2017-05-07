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07 Mayıs 2017 Pazar 14:54

GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ 8 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ 8 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
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GAÜ 2017 BAHAR ŞENLİKLERİ 8 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

8 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ 21:00’DA ÜNLÜ SANATÇI BURAY’IN KATILIMI İLE BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2017 Bahar Şenlikleri’ne 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü “Buray Konseri” ile start veriyor.

8 Mayıs ile 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan KKTC Telsim Ana Sponsorluğunda ki GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri, 13:00’da gerçekleşecek stant açılış töreni ile başlıyor.

8 Mayıs Pazartesi 21:00’da Ünlü Sanatçı Buray’ın katılımı ile Basın Toplantısı Düzenlenecek

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Telsim Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek olan GAÜ 2017 Bahar şenliklerinin basın toplantısının, ünlü sanatçı Buray’ın katılımı ile 8 Mayıs Pazartesi günü 21:00’da GAÜ Sahne Sanatları Binasında düzenleneceği belirtildi.

GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri; Konserler, Söyleşiler ve Renkli Etkinlikler ile Bomba Gibi Geliyor

Ayrıca, GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri kapsamında; 8 Mayıs Pazartesi günü 22:00’da Buray Konseri, 9 Mayıs Salı günü “Zafer Algöz” söyleşisi ile 22:00’da Mentos sponsorluğunda MayDay konseri, 11 Mayıs Perşembe günü; 22:00’da İrem Derici konseri, 12 Mayıs Cuma günü ise; 22:00’da Otilla Konseri ve Extend sponsorluğunda, “Catwork Remix Engineer” kapanış partisinin yanında hafta boyunca bir çok farklı konser ve etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

GAÜ 2017 Bahar Şenlikleri ile ilgili GAÜ Halkla İlişkiler ve Etkinlik Departmanından yapılan açıklamada ise, detaylı bilgi ve şenlik programına, www.gau.edu.tr web adresinden ve GAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

 
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