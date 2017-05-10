GAÜ 1. PSİKOLOJİ GÜNLERİ YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ

GAÜ 1. Psikoloji Günleri , GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiçek Ağayeva'nın katılımıyla gerçekleşirken, 1.gün açılış konuşmasını, GAÜ Psikoloji Kulübü Başkanı Fatih Dalgıç gerçekleştirdi. GAÜ 1. Psikoloji Günleri kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda, dünen bugüne psikoloji konusu, psikolojinin tarihi, gelişimi ve bugünün psikolojisi ele alındı. “Psikolojide Kariyer Olanakları” konusunda GAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gabriel Nweke sunum yaparken, “Çözüm Odaklı Terapi” konusunda da GAÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Psikolog Şerife İncirlili sumun gerçekleştirdi.GAÜ 1.Psikoloji Günleri’nin 2. Gününde ise, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) tarafından Lefkoşa’da düzenlenen Psifest Meslek yasası farkındalık Etkinliği”ne katılım gösterildi.Açılış konuşmasında 10 Mayıs dünya psikologlar gününü kutlayan GAÜ Psikoloji Kulübü Başkanı Fatih Dalgıç, psikologluk mesleğinin yasalar altında korunması için gerekli çalışmaları yapılacağını ve destekleyeceklerini belirterek, psikoloji ana bilim dalının gelişimi ve temelleri üzerine bilgi paylaşımında bulundu.