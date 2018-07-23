banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95453
ALTIN
187.965
DOLAR
4.7569
STERLİN
6.2384
EURO
5.5607
Alayköy’de Yangın...Çöplük Alanda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı!
Alayköy’de Yangın...
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
banner282

Gastronomi Üzerine Kitaplar Yazan Simyonidis, Cumartesi Rüstem Kitabevi'nin Konuğu Olacak!

Gastronomi üzerine kitaplar yazan ve geçtiğimiz yıllarda En İyi Gastronomi Kültürü Kitabı Ödülü’ne layık görülen Meri Çevik Simyonidis, Cumartesi günü Rüstem Kitabevi'nin konuğu olacak.

Gastronomi Üzerine Kitaplar Yazan Simyonidis, Cumartesi Rüstem Kitabevi'nin Konuğu Olacak!

Gastronomi üzerine kitaplar yazan ve geçtiğimiz yıllarda En İyi Gastronomi Kültürü Kitabı Ödülü’ne layık görülen Meri Çevik Simyonidis, Cumartesi günü Rüstem Kitabevi'nin konuğu olacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
Gastronomi Üzerine Kitaplar Yazan Simyonidis, Cumartesi Rüstem Kitabevi'nin Konuğu Olacak!

Gastronomi üzerine kitaplar yazan ve geçtiğimiz yıllarda En İyi Gastronomi Kültürü Kitabı Ödülü’ne layık görülen Meri Çevik Simyonidis, Cumartesi günü Rüstem Kitabevi'nin konuğu olacak.
Şiir, anı-biyografi türünde kitapları da olan Simyonidis, Cumartesi 12.00 – 14.00 saatleri arasında Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşecek etkinliğe katılacak.
Rüstem Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre; “Meri Çevik Simyonidis ile Gastronomik Sohbet Kitap Tanıtım/Meze Atölyesi” adlı etkinliğe katılacak olanların; Meri Çevik Simyonidis ile hem gastronomi üzerine sohbet etme hem de Simyonidis’in mezelerini tatma imkanı bulacakları belirtildi.
 


banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Serdarlı Köyü İle Devam Ediyor
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Serdarlı Köyü İle Devam Ediyor
Alayköy’de Yangın...Çöplük Alanda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı!
Alayköy’de Yangın...Çöplük Alanda Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı!
Girne Belediyesi’nin “Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” Devam Ediyor...
Girne Belediyesi’nin “Yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” Devam Ediyor...
Lefkoşa Gençlik Derneği, 29 Temmuz-4 Ağustos Tarihleri Arasında Spor Festivali Düzenliyor,,,
Lefkoşa Gençlik Derneği, 29 Temmuz-4 Ağustos Tarihleri Arasında Spor Festivali Düzenliyor,,,
Sucuoğlu: “yeterinden Fazla Federal Çözüm Hikayeleriyle Uyutulduk, Artık Uyanma Zamanıdır”
Sucuoğlu: “yeterinden Fazla Federal Çözüm Hikayeleriyle Uyutulduk, Artık Uyanma Zamanıdır”
İzcan Tarafları Yapıcı Ve Uzlaşmacı Davranmaya Çağırdı
İzcan Tarafları Yapıcı Ve Uzlaşmacı Davranmaya Çağırdı
Tuzla Şehitleri Anıldı!
Tuzla Şehitleri Anıldı!
Özçınar, TDBB Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı
Özçınar, TDBB Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı
CTP Lute’un gelişini değerelendirdi: “Memnuniyet verici, cesaretlendirici”
CTP Lute’un gelişini değerelendirdi: “Memnuniyet verici, cesaretlendirici”
Hava kirliliği meme kanseri riskini artırıyor
Hava kirliliği meme kanseri riskini artırıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim