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“Gareziniz bana mıydı!”
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“Gareziniz bana mıydı!”

“Gareziniz bana mıydı!”

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:33
“Gareziniz bana mıydı!”

“Gareziniz bana mıydı!”

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda dün mecliste Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı topa tuttu…

Çaluda, Hükümeti oluşturan siyasi partilerin özellikle de Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın iktidara gelmeden önce yolsuzlukları araştıracaklarını, verilen kredileri soruşturacaklarını söylediklerini ancak iktidara geldikten sonra bu konularda “ses çıkarılmadığını, hesap sorulmadığını” söyledi…

“Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin” diye soran Çaluda, devletbankalarında kredi şartlarının uygulanmadığını, ipotek ve kefil göstermeden çok ciddi miktarda kredi alıp geri ödemeyenlerden hesap sorulmadığını söyledi.

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda “Yolsuzluklar” konusunda konuşma yaptı.
Çaluda, üç ay önce Meclis Başkanlığı aracılığıyla üç tane kurumla ilgili soru önergesi verdiğini, bunların Vakıflar, Kooperatif Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili olduğunu söyledi.
Hükümeti oluşturan siyasi partilerin özellikle de Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın iktidara gelmeden önce yolsuzlukları araştıracaklarını, verilen kredileri soruşturacaklarını söylediklerini ancak iktidara geldikten sonra bu konularda “ses çıkarılmadığını, hesap sorulmadığını” savundu.
“Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin” diye soran Çaluda, kredi şartlarının uygulanmadığını, ipotek ve kefil göstermeden çok ciddi miktarda kredi alıp geri ödemeyenlerden hesap sorulmadığını söyledi.
İskan ile ilgili güneyden gelen binlerce insanın eşdeğer sorunu yaşadığını dile getiren Çaluda, Annan Planı döneminde CTP yetkililerinin paket konusunu durdurduğunu, iki binin üzerinde güney göçmeninin eşdeğerden yararlanmadığını, puanlarının ellerinde kaldığını belirtti.
Çaluda, Ercan Havalimanı ile ilgili iddiaların da soruşturulmadığını söyleyerek, hükümetin iktidara geldikten sonra bu konunun üzerine de gitmediğini iddia etti.

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