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21 Ocak 2017 Cumartesi 09:12

Gardiyanlardan Şok Grev

Gardiyanlardan Şok Grev
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Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar, dün akşam 20.30 sıralarında şok grev başlattı. KTAMS Genel Sekreteri Bengihan, grev gerekçesi olarak vardiyadaki çalışanların yetersizliğini gösterdi

Erdoğan GARİP

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar dün akşam şok grev yaptı. Cezaevi vardiyalarında görevli personel yetersizliğinin gerekçe gösterildiği grev bu sabah 08.00’e kadar devam edecek. Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşen grev nedeniyle KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan açıklamalarda bulundu.

Tutuklu sayısı artıyor, gardiyanlar yerinde sayıyor

Son dönemlerde artan tutuklu sayısına rağmen vardiyalarda görevli gardiyanların sayısında herhangi artış olmadığına dikkati çeken Bengihan, hem çalışanların can güvenliğinin riske atıldığını hem de Cezaevi’nde bulunan 435 mahkum ve tutuklunun gerekli hizmeti alamadığını aktardı. Bengihan, bunun bir uyarı grevi olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir adım atmaması durumunda ise eylemlerinin devam edeceğini söyledi. Sürecin bu noktaya gelmesinden önce hem bakanlık yetkililerine hem de Cezaevi Müdürü’ne uyarılarda bulunduklarını aktaran Bengihan, herhangi bir açılım yapılmamasından yakındı.

Hastanedeki mahkumlar için ek görevlendirme talebi

Bengihan, bütün bu yükün üstüne bir de rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan mahkumlar için vardiya personelinden görevlendirme yapılmasını sert bir dille eleştirdi. Bengihan, bunun yerine Cezaevi yönetiminin sorunun çözümüne yönelik atması gereken adımın ya hastaneye ek takviye gönderilmesi ya da mevcut vardiyada nöbette olan çalışanlar yerine başka birimde çalışan personelden görevlendirme yapması gerektiğine dikkati çekti. “Böylelikle ne hastanedeki ne de cezaevindeki görevliler riske atılmamış olacaktı. Bu konuda yazılı olarak da talebimizi iletmemize rağmen herhangi bir adım atılmadı” diyen Bengihan, şu an hastanede yatan 3 mahkum için 4 gardiyanın görevlendirildiğini dile getirdi. Bengihan, 435 mahkumun ayrı bölümlerde sayımı için 2 gardiyan kaldığını, bu nedenle bu uyarı grevini gerçekleştirdiklerini aktardı. Bengihan açıklamasına, bu sabah 08.00’de bitecek olan “grev sonrasında eylem yapılmaması için çözüm bekliyoruz.” diyerek son verdi.

KAYNAK:HAVADİS KIBRIS

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