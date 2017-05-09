Gardiyanlar Birliği’nde Salih Kayalı Yeniden Başkan…

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nde 4 Mayıs’ta yapılan genel kurulun ardından görev dağılımı gerçekleşti.

Birlik Başkanlığı’na yeniden Salih Kayalı getirilirken, Başkan Yardımcısı Mahmut Temel, Genel Sekreter Cemal Tunçbel, Veznedar Sezai Bayraktar, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Mustafa Çeto oldu. Faik Kozansoy, Fatih Aktaş, Ahmet Öksüzoğulları ve Bülent Ornutalı faal üyeliğe seçilirken; Denetleme Kurulu Gültekin Kanlıada, Levent Efendi ve Alp Kılıçoğlu’ndan; Onur Kurulu da Eray Miş, Uğur Güler ve Serdar Altınkaynak’tan oluştu.

(DOĞ/GUR)