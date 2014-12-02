Gardiyanlar Birliği Greve Katılan Personele Soruşturma Açılmasını Kınadı

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde Merkezi Cezaevi’nde yapılan greve katılan 7 personel hakkında soruşturma açıldığını belirterek, bu durumu kınadı.

Birlik adına yazılı bir açıklama yayınlayan Başkan Hüseyin Şen, “Grev tarihinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen greve katılan arkadaşlarımızı sindirmek maksadıyla açılan bu soruşturmalar maksadına ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Şen, “Ortada suçları sabit olanlar dururken grev yapan personelini yıldırmak için hakkında soruşturma açmak etik dışıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.