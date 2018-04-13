Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını satan Filipinli zanlı Ernesto Jr. Garcia dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu zanlının “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 2017 yılı Aralık ayı içinde kiracı olarak kaldığı Namık Kemal Caddesi No:32 adresinden ayrılırken, kullanması için Nigel Peter Holman tarafından verilen eşyaları 5 bin TL’ye sattığını söyledi. Olayın polisin bilgisine yeni geldiğini kaydeden polis, eşyaların bir kısmına ulaştıklarını bir kısmının ise arandığını kaydetti. Zanlının bir gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini satılan eşyaların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise arandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.