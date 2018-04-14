Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Beyarmudu Kapısı'nda uyuşturucu
Beyarmudu Kapısı'nda uyuşturucu
banner256
Flaş Haber
KAYIP ARANIYOR!
Kapat

Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak

Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak

14 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını satan Filipinli zanlı Ernesto Jr. Garcia dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu zanlının “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 2017 yılı Aralık ayı içinde kiracı olarak kaldığı Namık Kemal Caddesi No:32 adresinden ayrılırken, kullanması için Nigel Peter Holman tarafından verilen eşyaları 5 bin TL’ye sattığını söyledi. Olayın polisin bilgisine yeni geldiğini kaydeden polis, eşyaların bir kısmına ulaştıklarını bir kısmının ise arandığını kaydetti. Zanlının bir gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini satılan eşyaların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise arandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
TutukluHırsızlıkGirneErnesto Jr. Garcia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BKP KADIN MECLİSİ, AKKUYU’DA KURULACAK NÜKLEER SANTRALİN OLASI OLUMSUZLUKLARININ ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTTİ
BKP KADIN MECLİSİ, AKKUYU’DA KURULACAK NÜKLEER SANTRALİN OLASI OLUMSUZLUKLARININ ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTTİ
İşte Porsche’nin tüm GT otomobilleri
İşte Porsche’nin tüm GT otomobilleri
'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'
'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'
Çocuğa cinsel istismar davasında şaşırtan gelişme
Çocuğa cinsel istismar davasında şaşırtan gelişme
İNGİLİZ ÜSLERİNDEN KALKAN UÇAKLAR SURİYE’Yİ VURDU
İNGİLİZ ÜSLERİNDEN KALKAN UÇAKLAR SURİYE’Yİ VURDU
Son dakika… Türkiye’den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Son dakika… Türkiye’den Suriye operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Suriye krizi: 5 aktörün askeri kapasiteleri neler?
Suriye krizi: 5 aktörün askeri kapasiteleri neler?
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Beyarmudu Kapısı'nda uyuşturucu
Beyarmudu Kapısı'nda uyuşturucu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim