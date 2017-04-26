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26 Nisan 2017 Çarşamba 07:18

Garajda Duran Araba Yandı

Garajda Duran Araba Yandı
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Garajda Duran Araba Yandı

Mağusa’da Aydın Kayol’a ait lüks araç evin garajında park halinde bulunduğu sırada aniden tutuşarak yanıp küle döndü

Mağusa’da Ötüken Sokak’ta Aydın Kayol’a ait KP 629 plakalı BMW marka araç dün öğle saatlerinde evin garajında bulunduğu sırada aniden alev alarak yandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre yangın muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç tamamen kullanılmaz hale geldi.
Aracın alev alması ile garajın hemen yanı başında bulunan ve Mustafa Kayol’a ait olduğu öğrenilen evin camları da ısıdan patladı.

O esnada evde koltuk üzerinde uyuyan kiracı ise araç sahibi Aydın Kayol tarafından kurtarıldı.
Eve sıçrayan yangın oturma odasında bulunan bir adet koltuk ve bir adet televizyonun da yanarak hasar görmesine neden oldu.

Yangın güvenlik kameralarından fark edildi

Türkiye’ye gideceği gerekçesi ile bavulunu hazırlamak için eve geldiğini anlatan spor eğitmeni Aydın Kayol, aracı park etmesinden 5- 10 dakika sonra evin yan tarafında bulunan inşaat şirketindeki bazı çalışanların seslenmesi ile dışarıya çıktığını söyledi. Uyarıların üzerine aracının yandığını fark ettiğini söyleyen Kayol, şirket çalışanlarının aracın yandığını güvenlik kamerasından fark edip kendisine bildirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinden yardım istendiğini belirten Kayol, bu esnada kiracının evde olmasını fark etmesi üzerine onu uyandırıp evden çıkardığını, ardından ısıdan camların patlayıp alevlerin içeriye de sıçradığını anlattı. 
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Garajda Duran Araba Yandı
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