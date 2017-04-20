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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Gamze Pehlivan’ı Bıçaklayarak Öldüren S.a. Tutuklandı

Polis, 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı bıçaklayarak öldüren S.A.’nın (E-35) bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da yakalandığını açıkladı.

Gamze Pehlivan'ı Bıçaklayarak Öldüren S.a. Tutuklandı
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Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Polis, 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı bıçaklayarak öldüren S.A.’nın (E-35) bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da yakalandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, S.A. Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde tespit edilerek tutuklandı.

Gamze Pehlivan isimli 37 yaşındaki kadın bugün öğleden sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) kampusunde muhtelif yerlerinden bıçaklanmıştı.

Pehlivan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve erkek olduğu açıklanan zanlı, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı.

(RÇ/HÖ)

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