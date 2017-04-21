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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

GAMZE PEHLİVAN’IN CESEDİNE OTOPSİ YAPILDI…

Gamze Pehivan hamile...

GAMZE PEHLİVAN'IN CESEDİNE OTOPSİ YAPILDI…
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GAMZE PEHLİVAN’IN CESEDİNE OTOPSİ YAPILDI… HAMİLE OLMADIĞI DA BELİRLENDİ

Haspolat’ta dün bıçaklanarak öldürülen Gamze Pehlivan’ın, ölüm sebebinin “delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pehlivan’ın otopsisi, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Otopside, bazı medya kuruluşlarının ileri sürdüğü hamileliğin olmadığı da belirlendi.

GAZİMAĞUSA’DA POLİSE YALAN BİLGİ VEREN F.G. HAKKINDA YASAL İŞLEM

Gazimağusa’da, alkollü araç kullanma suçundan trafik polisleri tarafından rapor edileceği sırada, görevli polislere kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp, polise yalan bilgi veren F.G. (E-28) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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