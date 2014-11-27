GAE, Anayasa Referandumu’nun Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Açıkladı

“REFERANDUMDA “HAYIR” ÇIKMASININ NEDENİ BİLGİSİZLİK”

HALKIN YÜZDE 70’İ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN TEKRAR GÜNDEME GELMESİNİ İSTİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde kurulan Girne Araştırma Enstitüsü’nün (GAE) araştırmasına göre, 29 Haziran’da gerçekleştirilen Anayasa referandumunda “hayır” çıkması bilgisizlikten kaynaklandı.

GAE tarafından yapılan “KKTC halkı Anayasa değişikliğine niye hayır dedi?” konulu komuoyu araştırmasının sonuçları basın toplantısıyla açıklandı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, araştırmada “Sizce Anayasa değişikliğine ‘hayır’ denmesinin nedeni nedir?” sorusuna katılımcılar % 52.7 oranında “halk değişiklikleri tam olarak bilmediği için” seçeneğini işaretleyerek yanıt verdiler.

Yüzde 31.1 oranında ise “evet” denilmesine neden olarak da kişilerin desteklediği partilerin isteği gösterildi.

Referandumda karar verme sürecinde medya ve sosyal medyanın yaklaşık %21 etken olduğu gözlemlenirken, halkın %70’inin anayasa değişikliğinin yeniden gündeme gelmesini istediği sunucuna ulaşıldı.

“Anayasa değişikliğinin ve oylanma şeklinin nasıl olmasını isterdiniz?” sorusuna katılımcıların %42.2’si her maddenin ayrı oylanması, %37.4’ü ise yeni bir anayasanın hazırlanıp oylanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.