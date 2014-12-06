Futuretech Konferansı’nda Sergilenen NEU-RA 25 KKTC’ye Getirildi

Cape Town’da düzenlenen FutureTech Uluslararası Konferansı’nda sergilenen Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği Güneş Tanrısı NEU-RA 25 adaya getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, RA-25’in, Güney Afrika’daki yarışa katılanlar arasında dizayn açısından rakiplerine kıyasla farklılıklar gösterdiği için FutureTech Konferansı’nda sergilenmeye değer bulunduğunu kaydetti.

Günsel, “Uluslararası konferanstaki mevcudiyetimiz ülkemizin tanıtımı açısından son derece anlamlı bir gelişme olmakla birlikte, aracımıza gösterilen büyük ilgi de ülkemiz KKTC adına memnuniyet vericidir. Bu sergide bizlere KKTC adına yer verilmesi ayrıca Güney Afrika’daki yarışta elde ettiğimiz başarıyı da taçlandırmıştır” dedi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (Federation Internationale de l’Automobile – FIA) kontrolünde Güney Afrika'nın zorlu parkurlarda sekiz gün boyunca devam eden South Africa Solar Challenge uluslararası otomobil yarışında 2000 Km'yi geride bırakan NEU- RA 25'in, Genel Klasmanda Dünya 8.'ci kategorisinde de 1. olduğunu anımsatan Günsel “Yarışa kabul edilmemiz ve elde ettiğimiz başarı ülkemiz sporu adına son derece önemli bir adım olmuştur. KKTC bayrağını gururla dalgalandıran Güneş Tanrımız RA-25’i Ocak ayından itibaren YDÜ Hastanesi’nde sergilenmeye başlayacağız” dedi