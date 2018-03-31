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Futbolu bıraktı, porno sektörüne girdi!

İtalya'daki futbol kariyerini sonlandıran Davide Iovinella, pornografik film oyuncusu olmaya karar verdiğini açıkladı.

Futbolu bıraktı, porno sektörüne girdi!

İtalya'daki futbol kariyerini sonlandıran Davide Iovinella, pornografik film oyuncusu olmaya karar verdiğini açıkladı.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:01
Futbolu bıraktı, porno sektörüne girdi!
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Futbolu bıraktı, porno sektörüne girdi!

 İtalya Serie D’de futbol kariyerini sürdüren Davide Iovinella, porno yıldızı olmaya karar verdi.

Futbol dünyasında gelişmeye devam etme olasılığını az gören ve ekonomik kapasitesini geliştirecek alternatif bir iş aramaya karar veren Iovinella, çareyi porno sektöründe buldu.

24 yaşındaki futbolcu Pomigliano kulübüyle olan sözleşmesini feshettikten sonra verdiği röportajda, “Pornoculuk görünenden çok daha ince bir iş. Zira sürekli müşterilerin korkularılarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz” dedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Budapeşte’deki Siffredi Hard Akademisi’ne katılan Iovinella, 3000 aday arasından seçilerek ünlü porno yıldızı Rocco Siffredi ile aynı projede yer alma hakkını kazandı.

Bu başarı sonrasında Rocco tarafından ‘Davide Montana’ olarak yeniden isimlendirilen Davide Iovinella, “Bana çok fazla potansiyele sahip olduğumu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Davide Iovinella ve Rocco Siffredi

Son Güncelleme: 31.03.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
Davide IovinellaRocco SiffrediÜnlü FutbolcuPorno
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