banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92647
ALTIN
208.645
DOLAR
5.2791
STERLİN
6.8063
EURO
6.0253
Afrika davası devam ediyor
Afrika davası devam ediyor
Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi Evini Ateşe Verdi
Üç Aracı Ve Kaldığı İşçi...
Furkan teminata bağlandı
Furkan teminata bağlandı
Gül tutuklu yargılanacak
Gül tutuklu yargılanacak
banner282

Furkan teminata bağlandı

 Lefkoşa’da 2017-2018 yılları içerisinde Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 sonrakı kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla paralarını alan zanlı Mehmet Furkan yapılan şikayet üzerine tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Furkan teminata bağlandı

 Lefkoşa’da 2017-2018 yılları içerisinde Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 sonrakı kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla paralarını alan zanlı Mehmet Furkan yapılan şikayet üzerine tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:37
Furkan teminata bağlandı

Furkan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlı Mehmet Furkan’ın 2017-2018 yılları içerisinde Lefkoşa'da, Güney Kıbrıs’ta sakin Sotiris Christodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 yılında terk etmiş oldukları Lapta ve Güzelyurt bölgesinde bulunan ve halen KKTC vatandaşlarının ikamet etmekte olduğu evleri, İsraillilere yüksek fiyattan satacağını söyleyip Vasiliki Irakleous'dan toplamda 30 bin Euro alarak sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ergüleç, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılığı kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bit teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı olan bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Furkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dpö’nün “ekonomik Ve Sosyal Görünüm” Kitabı Yayımlandı
Dpö’nün “ekonomik Ve Sosyal Görünüm” Kitabı Yayımlandı
Barolar Birliği “kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Panel Gerçekleştirecek
Barolar Birliği “kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Panel Gerçekleştirecek
Türkmenköy’de Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri İle İlgili Uygulamalı Eğitim Verilecek
Türkmenköy’de Meyve Ağaçlarında Budama Ve Aşılama Teknikleri İle İlgili Uygulamalı Eğitim Verilecek
Sağlık Bakanlığı Koah Farkındalık Semineri Düzenledi
Sağlık Bakanlığı Koah Farkındalık Semineri Düzenledi
Ktükd Pazar Günü Gerçekleştirilecek “şiddete Karşı Hayır” Yürüyüşüne Katılarak Destek Verecek
Ktükd Pazar Günü Gerçekleştirilecek “şiddete Karşı Hayır” Yürüyüşüne Katılarak Destek Verecek
İçişleri Bakanlığı, Akıncılar Bölgesinde Yaklaşık 40 Yıldır Devam Eden İskan Sorununa Çözüm Üretmeye Başlandığını Açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Akıncılar Bölgesinde Yaklaşık 40 Yıldır Devam Eden İskan Sorununa Çözüm Üretmeye Başlandığını Açıkladı
Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs Türk Futbolunun Efsane İsmi Sevim Ebeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti
Ataoğlu Tursab’ı Ziyaret Etti
Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı
Hububat Hastalık Ve Zararlıları Rehberi Tanıtıldı
Töder, Öğretmenler Gününü Kutladı
Töder, Öğretmenler Gününü Kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim