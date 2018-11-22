Furkan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlı Mehmet Furkan’ın 2017-2018 yılları içerisinde Lefkoşa'da, Güney Kıbrıs’ta sakin Sotiris Christodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 yılında terk etmiş oldukları Lapta ve Güzelyurt bölgesinde bulunan ve halen KKTC vatandaşlarının ikamet etmekte olduğu evleri, İsraillilere yüksek fiyattan satacağını söyleyip Vasiliki Irakleous'dan toplamda 30 bin Euro alarak sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ergüleç, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılığı kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bit teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının, yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı olan bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.