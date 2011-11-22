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FT: Genç Türkler her şeyi istiyor

Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye için özel olarak....

FT: Genç Türkler her şeyi istiyor

Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye için özel olarak....

22 Kasım 2011 Salı 13:42
FT: Genç Türkler her şeyi istiyor
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Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye için özel olarak yayımladığı yatırım ekinde ülkedeki avantajlar ve dezavantajlara dikkat çekti.

FT, Türkiye'deki genç nüfusun her şeye ihtiyacı olmasının ve her şeyi talep etmesinin ülke için avantaj yarattığına işaret etti. Ek olarak yayımlanan çalışmada perakende, enerji, telekomünikasyon ve hava taşımacılığı sektörlerine vurgu yapıldı. Türkiye'nin petrol ve gaz alanında transit ülke olması için 'enerji güvenliğinin' öne çıkartılması gerektiği yazılan çalışmada, mobil iletişimin hızla gelişmesinin de fırsatlar yarattığı belirtildi.

Hava taşımacılığı konusunda Türk Hava Yolları'nın (THY) sergilediği performansla dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketi olduğuna da özel vurgu yapıldı. Perakende sektörünün de genç ve tüketime yönelik nüfus yapısı nedeniyle yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken FT, yine de küresel krizin yarattığı olumsuz havanın bu sektörü de etkileyebileceğini yazdı.

Çalışmada perakende sektörü ile ilgili şu görüşlere yer verildi: "Geçen hafta İstanbul için soğuk sayılabilecek, hava sıcaklığının 9 derece olduğu bir günde Kanyon alışveriş merkezi neredeyse bomboştu. Ancak, hafta sonu bu yarı açık AVM neredeyse ağzına kadar doluyor. Genç nüfusu, hızlı büyüme performansı ve düşük hanehalkı borçluluk oranı Türkiye'yi perakende sektöründeki yatırımcılar için cazip hale getirdi.

Ancak, sektör bunun yanısıra küresel ekonomik yavaşlamanın etkisini de giderek artan boş mağazalarla hissetmeye başlamış olabilir." Gazeteye konuşan ve Türkiye'yi yakında tanıdığı ifade edilen bir Batılı bankacı ise yıllık yüzde 1.1 oranında artışa sahip nüfusun her şeye ihtiyacı olduğunu ve her şeyi talep ettiğine işaret etti.

Aynı bankacı, "Ancak, AVM'lerin sayısı çok mu? Evet. Biz, iş ve alışveriş merkezlerini finanse etmek istemiyoruz ancak gıda perakendeciliği işinde olan müşeterilerimiz var. Eğer bir süpermarket için kaynak sağlamamız istenseydi, bunu büyük ihtimalle kabul ederdik" dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 13:42
Anahtar Kelimeler:
GençTÜRKEkonomikTimesGazetesiFinancial
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