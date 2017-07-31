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31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:13

Freni Tutmayan Vinç Faciaya Neden Oluyordu

Freni Tutmayan Vinç Faciaya Neden Oluyordu
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Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

31.7.2017 tarihinde, saat 20:35 sıralarında, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Mürsel BEKTAŞ (E-49) yönetimindeki plakası meçhul vinç araç ile hirondel çemberine giriş yapacağı sırada muhtemelen fren balatalarının aşırı ısınması ve frenlerin tutmaması sonucu yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alınmıştır. Girne üst geçit istikametinden gelen araçlar için yol trafiğe kapatıldı. Üst geçit istikametinden gelip şehir içine gitmek isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor. Soruşturma devam etmektedir.
 
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