Fransız Kültür Derneği’nde Yeni Başkan Heran Çifci

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD) genel kurulunun yapıldığı ve başkanlığı Heran Çifci’nin seçildiği belirtildi.

Dernekten verilen bilgiye göre yeni dönemde Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacak üyeler Olağan Genel Kurul’da belirlendi.

Olağan Genel Kurul sonrası yapılan toplantıda Heran Çifci’nin Başkan, Guy Andrieu’nun Asbaşkan, Ülfet Kortmaz’ın Genel Sekreter, Kemal Dorum’un Sayman, Stphanie Corbel Asil ve Ruzen Atakan’ın da yedek üye olmasına karar verildi. Denetleme Kurulu üyeliğine ise Filiz Soyer, Kezban Saraçoğlu ve Doç.Dr. Kaan Uyar getirildi.

Dernek Başkanı Heran Çifci, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da Fransızca dersleri, filim geceleri, kültür haftaları düzenleyeceklerini belirtti.

Fransa’ya yüksek öğrenim için 4, Fransızca dilini geliştirmek amacıyla da 2 Kıbrıslı Türk’ün Fransa’ya gittiğini kaydeden Çifci, yüksek öğrenim ve dil öğrenme için Derneğin, Fransa’da eğitim için pedagojik hizmet sunmaya devam edeceğini de ifade etti.