Fransız Kültür Derneği Başkanı Heran Çiftçi Oldu

Denetleme kuruluna Guy Andrieu, Kaan Uyar, Mine Başkaya; Kültür Komitesi’ne Ruzen Atakan, Seçil Besim Ülfet Kortmaz; Arzu Soysal, Aslıhan Kerim, Dilan Çiftçi; Liguistik Komite üyeliklerine ise Biran Mertan, Kezban Saraçoğlu, Şeray Ekici, Filiz Soyer, Heran Çifçi ve Kemal Dorum seçildi.

Kemal Dorum Sayman, Ayşegül Aşık ise Genel Sekreter görevini üstlenirken Pervin Arifoğlu aktif üye, Büge Oluşum ise yedek üye görevlerine getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin 18’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.