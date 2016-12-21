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21 Aralık 2016 Çarşamba 12:17

Fransız Kültür Derneği Başkanı Heran Çiftçi Oldu

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD) Genel Başkanlığı’na Heran Çiftçi, asbaşkanlığına ise Filiz Soyer getirildi.

Fransız Kültür Derneği Başkanı Heran Çiftçi Oldu
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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD) Genel Başkanlığı’na Heran Çiftçi, asbaşkanlığına ise Filiz Soyer getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin 18’inci Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Kemal Dorum Sayman, Ayşegül Aşık ise Genel Sekreter görevini üstlenirken Pervin Arifoğlu aktif üye, Büge Oluşum ise yedek üye görevlerine getirildi.

Denetleme kuruluna Guy Andrieu, Kaan Uyar, Mine Başkaya; Kültür Komitesi’ne Ruzen Atakan, Seçil Besim Ülfet Kortmaz; Arzu Soysal, Aslıhan Kerim, Dilan Çiftçi; Liguistik Komite üyeliklerine ise Biran Mertan, Kezban Saraçoğlu, Şeray Ekici, Filiz Soyer, Heran Çifçi ve Kemal Dorum seçildi.

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Anahtar Kelimeler
Fransız Kültür DerneğiHeran Çiftçi
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