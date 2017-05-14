Fransa'nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron İlk Konuşmasını Yaptı

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) pek çok sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek AB'nin daha etkin çalışabilmesi için reform yapılacağı sözünü verdi.

“AB REFORMLARLA YENİDEN CANLANDIRILACAK”

“İLK YAPILMASI GEREKEN FRANSA'DA GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMEK”

Paris, 14 Mayıs 17 : Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) pek çok sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek AB'nin daha etkin çalışabilmesi için reform yapılacağı sözünü verdi.

Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Macron, François Hollande'dan görevi devralmasının ardından kendisine en büyük Fransa devlet nişanı olan ve I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur'un takdim edilmesi töreninde cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını yaptı.

Elysee Sarayı'ndaki konuşmasında Macron, dünyanın ve Avrupa'nın Fransa'ya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek AB'nin pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Macron, "AB reformlarla yeniden canlandırılacak" dedi.

Fransa'nın cumhurbaşkanı seçiminde umudu tercih ettiğini bildiren Macron, kendi döneminde laikliğin savunulmaya devam edileceğini, istihbarat servislerinin ve güvenlik güçlerinin güçlendirileceğini kaydetti.

Geleneklere mahkum olmamaları gerektiğini dile getiren Macron, "Gençlerimizin hak ettiği bir dünya kuracağız" ifadesini kullandı.

Hiçbir zorluğun kendisini durduramayacağını vurgulayan Macron, bütün Fransızları bir araya getirmesi ve uzlaştırması gerektiğini belirtti.

Macron, "İlk yapılması gereken Fransa'da güveni yeniden tesis etmek" diye konuştu.

Emmanuel Macron, yaratıcılık ve yeniliğin çalışmalarının odağında olacağına işaret etti.

Macron, kendisinden önce görev yapan, 5. Cumhuriyet'in 7 cumhurbaşkanını da teker teker sayarak yaptıkları önemli işlerden örnekler verdi.

Macron'un cumhurbaşkanlığını devralması 21 pare top atışıyla da kutlandı.

(RÇ/HÖ)