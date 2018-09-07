Fransa’nın Avrupa Ve Dışişleri Bakanı Le Drıan Kayıp Şahıslar Komitesi’ni Ziyaret Etti



Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Fransa’nın Avrupa ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Labaratuvarı’nı ziyaret etti.



Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen ziyarette Le Drian’a Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi de eşlik etti.



Ziyarette KŞK üyeleri Gülden Plümer Kücük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Arni, Bakan Le Drian’a komite çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler ve kayıp yakınlarının kalıntılarını ailelerine teslim etmenin uzlaşma zemini yaratmaya katkı sağladığını belirttiler.



KŞK üyeleri yeni gömü yerleri tespit etme ve oldukça pahalılaşan karmaşık vakaların kimlik tespiti çalışmalarına Fransa’nın destek vermesi yönündeki umutlarını da dile getirdiler.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

