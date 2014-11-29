“Fotoğraflarla Benim Kıbrıs’ım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” Yarışmasının Sergisi 2 Aralık’ta

KKTC Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) işbirliğinde düzenlenen “Fotoğraflarla Benim Kıbrıs’ım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” isimli fotoğraf yarışmasının sergisi 2 Aralık’ta açılıyor.

Yarışmaya katılan 367 fotoğraf arasından finale kalan 96 eserin son değerlendirmesi için final jürisi 1 Aralık’ta toplanacak.

Fotoğraf sanatçısı Hakan Kaşif, Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Duranlı ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın belirleyeceği eserler, 1 Aralık Pazartesi saat 12.30’da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

Sergi ise, 2 Aralık Salı günü saat 17.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak ve 6 Aralık’a kadar gezilebilecek.