“Fotoğraflarla Benim Kıbrısım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” Yarışmasının Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Gerçekleşti

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) işbirliğinde düzenlenen “Fotoğraflarla Benim Kıbrısım: Kıbrıs’ta Çocuk Olmak” fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı bugün 17.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinliğe 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, UBP Milletvekili Ersin Tatar ile Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de katıldı.

Konuşmaların ardından yarışma için düzenlenen video klip gösterildi, jüri üyeleri ve dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından sergilemeye değer görülen 92 fotoğraftan oluşan serginin açılışı yapıldı. Sergilenen fotoğraflar 100 TL’den satışa çıkarılırken, satıştan elde edilecek gelirin Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacağı kaydedildi.

AKM’deki sergi 6 Aralık’a kadar açık olacak. Sergi daha sonra Ortopedik Özürlüler Derneği Binası’na taşınacak.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışmaya katkı koyanları tebrik etti. Sivil toplum örgütü- özel sektör işbirliğinin önemine değinen Talat, devletin de böylesi işbirliklerinde bulunması gerektiğini kaydetti.

Bu tür işbirliklerinin artması dileğinde bulunan Talat, yarışmaya katılan sanatçılara teşekkür etti.

GÜLLE

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de konuşmasında, fotoğrafın tarihe iz düştüğüne işaret ederek, böylesi etkinliklerin gelecek nesiller açısından önemli olduğunu anlattı.

Çocukların saflığı, yaratıcılığı, gelişimi, dinamizmi temsil ettiğine işaret eden Gülle, bu nedenle ülkeye çocuk gözüyle bakmanın önemli olduğunu kaydetti.

GÜRPINAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar da, çocukların ülkenin geleceği olduğuna işaret etti.

Çocukları korumanın bakanlığının görevlerinden olduğunu ancak bu görevi toplumla paylaştığını anlatan Gürpınar, sergiye katkı koyanlara teşekkür etti.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, 3 yıldır FODER’le işbirliği halinde yarışma düzenlediklerini dile getirerek, başından itibaren temayı Kıbrıs üzerine kurduklarını anlattı.

Her yıl yarışmaya katılan fotoğraflardan albüm hazırladıklarını kaydeden Tanpınar, yarışmanın 5. yılında kapsamlı bir albüm hazırlayacaklarını iletti.

Sergilemeye değer görülen fotoğrafların 100 TL’den satışa çıkarıldığını kaydeden Tanpınar, satıştan elde edilecek gelirin Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacağını da sözlerine ekledi.

GÖKYİĞİT

FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit de konuşmasında, çocukları fotoğraflamanın onlarla dost olmaktan geçtiğini anlatarak, ödül alanları kutladı.

ÖDÜLLER…

Jürinin değerlendirilmesinde “Geçmişten Geleceğe” isimli fotoğrafıyla Erim Tandoğdu 1’nci, “Sokak Akrobatları” isimli fotoğrafıyla Mustafa Evirgen 2’nci ve “Gülüşler” isimli fotoğrafıyla Hasan Yıkıcı 3’üncü seçildi.

Ediz Tuncel’e “Arkadaşlık” isimli fotoğrafıyla Telsim Özel Ödülü verilirken; Mansiyon Ödülleri’ne “Dalgalara Karşı” fotoğrafıyla Sinem Eğitmen Gümüşok, “Top Cambazı” fotoğrafıyla Sertaç Nurtan ve “İsimsiz - 1” fotoğrafıyla Mustafa Evirgen layık görüldü.

Yarışmanın jüri üyeliğini Hakan Kaşif, Kutup Osman Dalgakıranlar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Duranlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seniha Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar üstlendi.