Fotoğraf Tutkunu Evirgen, 100’üncü Uluslararası Ödülünü Aldı

Ortaokul yıllarından beri fotoğraf çeken ancak 2008’den itibaren fotoğrafçılığı tutku edinen Mustafa Evirgen’in uluslararası yarışmalardan kazandığı ödülleri 100’e ulaştı.

İLK KEZ ARALIK 2013’TE ULUSLARARASI BİR FOTOĞRAF YARIŞMASINA KATILAN VE ÖDÜL ALAN EVİRGEN’İN YEREL YARIŞMALARDAN KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ DE VAR

EVİRGEN: “SİGARAYI BIRAKTIM, BİR YILLIK SİGARA PARASIYLA BİR FOTOĞRAF MAKİNESİ, İKİ LENS VE BİR FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI ALDIM”

“FOTOĞRAF ÇEKMEK BENİM İÇİN MEDİTASYON… KIBRIS’TA FOTOĞRAF İÇİN İNSAN MALZEMESİ İYİ… SERGİLER HAK ETTİĞİ İLGİYİ GÖRMÜYOR”



Ortaokul yıllarından beri fotoğraf çeken ancak 2008’den itibaren fotoğrafçılığı tutku edinen Mustafa Evirgen’in uluslararası yarışmalardan kazandığı ödülleri 100’e ulaştı.

İlk kez Aralık 2013’te bir uluslararası yarışmada ödül alan Evirgen’in 3 yıl içinde uluslararası fotoğrafçılık örgütlerinin desteğiyle birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda kazandığı 100 ödülü yanında yerel yarışmalardan kazandığı ödülleri de var.

Kıbrıs, Türkiye, Sırbistan, Arjantin, Finlandiya, Hindistan, Avusturya, Bosna-Hersek, Slovakya, Umman, Mısır, Britanya, Macaristan, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Kosova, Hırvatisan ve Singapur’da düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmalarından altın ve gümüş madalyaları olan Evirgen, çalışmalarını hem bireysel hem de “Prime 4” adlı grupla sürdürüyor.

Katıldığı yarışmalarda kazandığı ödüllerle 2015 yılında AFIAP ve A.ICS, 2016'da EFIAP unvanlarını da alan Mustafa Evirgen’e son ödül, PCA Circuit 2017’den gümüş madalya olarak geldi.

SİGARAYI BIRAKTI, FOTOĞRAF MAKİNESİ ALDI

Prime 4 grubuyla “Kıbrıs’taki çingeneler” konusundaki projedeki çalışmalarını da sürdüren Mustafa Evirgen’in fotoğrafçılık tutkusu ortaokul yıllarında başlamış. 2008’den beri fotoğrafçılıkla daha yoğun ilgilenmeye başlayan Evirgen’in herkese örnek olacak bir de hikayesi var… “2008’de sigarayı kestim ve bir yıllık sigara parasıyla bir fotoğraf makinesi, 2 lens ve 1 de fotoğraf makinesi çantası aldım. Üstünden para da arttı” diyor.

Evirgen’in son üç yılda 100’e ulaşan uluslararası ödülleri Kıbrıs, Türkiye, İngiltere ve İskoçya’da çektiği fotoğraflarına verilmiş.

“FOTOĞRAF BENİM İÇİN BİR MEDİTASYON”

Fotoğraf çekmenin kendisi için bir nevi meditasyon olduğunu, fotoğraf çekerken her şeyi unuttuğunu ve her şeye fotoğrafçı gözüyle baktığını anlatan Evirgen, Kıbrıs’ın özellikle insan malzemesinin fotoğrafçılar için zengin olduğunu vurguluyor.

“SERGİLER, AÇILIŞ GECESİ DIŞINDA HAK ETTİĞİ İLGİYİ GÖRMÜYOR”

Ülkede fotoğraf sergilerinin açılış gecesi dışında hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünen Mustafa Evirgen, son yıllarda fotoğrafçılığa ilgi artsa da açılan sergilere ziyaretin az olduğunu söylüyor.

Bazı fotoğrafları okul kitaplarında kullanılan Mustafa Evirgen’in fotoğrafları Mehmet Kansu’nun “6 Mevsim Geçti” adlı Haiku (geleneksel Japon şiir türü) şiirlerini içeren kitabında da yer alıyor.

(GÜL/SEL) FOTOĞRAFLI

Haber: Özgül Gürkut Mutluyakalı