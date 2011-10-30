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Ford'un karı düştü

Amerikalı otomotiv şirketi Ford'un üçüncü çeyrekte karı hafifçe geriledi.

Ford'un karı düştü

Amerikalı otomotiv şirketi Ford'un üçüncü çeyrekte karı hafifçe geriledi.

30 Ekim 2011 Pazar 15:35
Ford'un karı düştü
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, üçüncü çeyrekte karının geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde 2 düşerek 1,6 milyar dolar (hisse başına 41 sent) olduğunu açıkladı. Şirket geçen yıl üçüncü çeyrekte hisse başına 43 sent kar etmişti.

ABD'nin ikinci büyük otomotiv şirketi Ford, geçen yıl üçüncü çeyrekte 29 milyar dolar olan gelirlerinin ise yüzde 14 artışla 33,1 milyar dolar olduğunu belirtti.
Ford'un, Kuzey Amerika'da söz konusu çeyrekte vergi öncesi karı ise 1,6 milyar dolar oldu.

Bu yıl üçüncü çeyrekte 1,3 milyar dolar borç ödemesi yapan şirketin, halen 12,7 milyar borcu bulunuyor.

Son Güncelleme: 30.10.2011 15:35
Anahtar Kelimeler:
AmerikaFordDusmtu
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