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09 Temmuz 2017 Pazar 07:04

Folk-Der 17. Kültür Sanat Günleri Yapıldı

Folk-Der 17. Kültür Sanat Günleri Yapıldı
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20'NCİ YILINI KUTLAYAN FOLK-DER, BAŞKENT LEFKOŞA'DA ÜÇ GECE BOYUNCA HALK DANSLARI VE MÜZİKLE DOLU ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ

Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der), kuruluşunun 20. yılında düzenlediği 17. Kültür Sanat Günleri'yle başkent Lefkoşa'ya Kıbrıs kültüründen örneklerle dolu üç gece yaşattı.

3-4-5 Temmuz tarihlerindeki 17. Kültür Sanat Günleri'nde, Folk-Der bünyesindeki ekipler yanında diğer bazı derneklerin ekipleri ve modern dans grupları, gösterilerini Folk-Der Amfi'de sundular.

Yoğun izleyici katılımıyla coşkulu geçen gecelerde, Folk-Der Veli Komitesi tarafından hazırlanan çeşitli Kıbrıs yiyecekleri konuklara sunuldu.

Etkinliklerin son gecesinde Folk-Der'li gençlerden oluşturulan "Folkestra" müzik grubu konser verdi.

Dernekte 10, 15 ve 20. yılını tamamlayan üyelere plaketler verilen Folk-Der 17. Kültür Sanat Günleri'nin son gecesinde ayrıca "Ağır Adımlar" adıyla halk dansları çalışmalarını sürdüren kıdemli oyuncuların gösterisi ve Folk-Der Büyük Grup'la birlikte sahne alan Çocuk Kulübü'ne bağlı 4 ekibin birlikte sundukları final gösterisi beğeniyle izlendi.

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Nurperi Özgener, Kıbrıs kültüründen hikayeler, maniler ve esprili Kıbrıs ağzı konuşmalarıyla gecelere renk kattı.

Folk-Der 17. Kültür Sanat Günleri'nde bu yıl katılımcı ekiplere plaket yerine zeytin fidanı verildi.

Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, zeytin ağacının insanlık tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ve her yıl yanan binlerce ağacın yerine dikilecek bu fidanların ülkenin ağaçlandırılmasına da küçük bir katkı koymasını dilediklerini söyledi. 

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