FODOS’UN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FOTOĞRAF SERGİSİ BUĞDAY CAMİİ'NDE AÇILDI

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Fotoğraf Büyüsü Dostları’nın (FODOS) “Geçmişten Günümüze Mağusa” isimli fotoğraf sergisi Buğday Camii’nde açıldı.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:



“1920 ile 2018 tarihleri arasında çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergi 13-17 Nisan tarihlerinde ziyaret edilebilecek. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ın açılışını yaptığı sergiye yoğun katılım oldu. Etkinliğe verdiği destekten dolayı Başkan İsmail Arter’e plaket takdim edildi.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, derneğin isminden hep etkilendiğini, Fodos üyelerinin geçmişten günümüze fotoğrafları sergilemek istediklerini kendisine söylediklerinde çok heyecan duyduğunu ifade ederek, “biz her fırsatta söylüyoruz. Sanatın ve sanatçıların önünü açmak belediyelerin görevidir. Bunu hakkını vererek yapmaya çalıştığımızı ve artırarak devam edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.



FODOS üyesi Eyüp Hüdaverdioğlu, Fotoğraf büyüsü dostları üyelerinin sanatı fotoğraflarla birlikte evrensel bir boyutla paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Hüdaverdioğlu, desteği için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.”